AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları tam gaz sürüyor! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Ay sonuna kadar tamamlanacak

OFİS AÇILMA SÜRECİ BU AYIN SONUNDA BİTECEK

Bu ayın sonuna kadar ilçe SKM başkanlarının belirlenmesi sürecini de tamamlayacak parti, seçim ofislerinin açılması sürecini yine bu ayın sonunda bitirecek.

Partide ocak ayında, "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı"nın düzenlenmesi planlanıyor. Toplantıda başkanlar, seçim takviminin takibi ve çalışmalarına ilişkin teknik olarak bilgilendirecek.