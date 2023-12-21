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AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tam gaz sürüyor! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Ay sonuna kadar tamamlanacak

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Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları tam gaz sürüyor! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Ay sonuna kadar tamamlanacak

Yerel seçimlere kısa süre kala AK Parti'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirledi. Bunun yanında artık saha çalışmalarına da yoğunlaşmaya başlanırken, seçim ofislerinin açılması sürecini bu ayın sonunda bitecek. İşte detaylar...

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirledi.

SAHA ÇALIŞMALARINA YOĞUNLAŞILDI

Alınan bilgiye göre, AK Parti'de, yerel seçim çalışmalarına hazırlık kapsamında, aday tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da saha çalışmalarına yoğunlaşıldı.

81 İLDE BAŞKANLAR BELİRLENDİ

AK Parti, adayların propaganda sürecindeki toplantıları, ziyaret ve miting programları ile seçim bürolarının açılması, propaganda malzemelerinin tedariki ve dağıtımı gibi görevleri bulunan SKM başkanlarını 81 ilde belirledi.

OFİS AÇILMA SÜRECİ BU AYIN SONUNDA BİTECEK

Bu ayın sonuna kadar ilçe SKM başkanlarının belirlenmesi sürecini de tamamlayacak parti, seçim ofislerinin açılması sürecini yine bu ayın sonunda bitirecek.

Partide ocak ayında, "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı"nın düzenlenmesi planlanıyor. Toplantıda başkanlar, seçim takviminin takibi ve çalışmalarına ilişkin teknik olarak bilgilendirecek.

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