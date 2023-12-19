Gümüşhane’de 2 günde 29 deprem! Diri fay hattının olmadığı Gümüşhane neden sallanıyor?

SİSMİK AKTİVİTE YOĞUNLAŞTI

Şimdi bu Kuzey Anadolu Fayı, Türkiye'nin en aktif fayı. Erzincan'ın hemen batısında bu fayın bir kolu var. Doğu-Batı doğrultusunda uzanıyor. Kelkit'in hemen güneyinden Erzurum'da kadar giden bir fay. Bu fay sismik boşluğa karşılık geliyor. Yani uzun zamandan beri deprem üretmeyen fay var. Ancak 6 Şubat depreminden sonra Erzurum Aşkale tarafında sismik aktivite yoğunlaştı. Şimdi bu fay ve aktivite Gümüşhane tarafından yoğunlaşmaya başladı.