Gümüşhane'de 2 günde 29 deprem! Diri fay hattının olmadığı Gümüşhane neden sallanıyor?
Gümüşhane'de iki günde 29 deprem meydana geldi. Diri fay hattının bulunmadığı Gümüşhane'nin neden sallandığına dair A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bölgede neler oluyor? Diri fay hattının olmadığı Gümüşhane neden sallanıyor? Fay hatları harekete mi geçti? A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş önemli değerlendirmelerde bulundu.
GEÇMİŞE BAKIŞ
Osman Bektaş: Kuzey Anadolu Fayı, Kuzey Batı doğrultusunda uzanıyor. Erzincan'da 1939'da Türkiye'nin en büyük depremi olan 7,9 şiddetinde bir deprem yaşandı. Onun biraz daha doğusunda 1992 yıllarında 6,8 bir deprem meydana geldi.
SİSMİK AKTİVİTE YOĞUNLAŞTI
Şimdi bu Kuzey Anadolu Fayı, Türkiye'nin en aktif fayı. Erzincan'ın hemen batısında bu fayın bir kolu var. Doğu-Batı doğrultusunda uzanıyor. Kelkit'in hemen güneyinden Erzurum'da kadar giden bir fay. Bu fay sismik boşluğa karşılık geliyor. Yani uzun zamandan beri deprem üretmeyen fay var. Ancak 6 Şubat depreminden sonra Erzurum Aşkale tarafında sismik aktivite yoğunlaştı. Şimdi bu fay ve aktivite Gümüşhane tarafından yoğunlaşmaya başladı.
BÜYÜK DEPREM ÜRETME TEHLİKESİ
Bu fay kırılırsa 6 ve 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var. Bunun zamanı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bunun deprem tekrarlama süresini bilmiyoruz. Olan durum bu aktif bir fay ve deprem üretme potansiyeli var. Ancak bu depremin ne zaman olacağını bilemeyiz.
BURADA BİR DEPREM OLURSA NE OLUR?
Mesela 1939 Erzincan depreminde Karadeniz sahilinde tsunamiler yaşandı. Karadeniz'in taşması ve ileri-geri çekilmeler yaşandı. Karadeniz fayı kuzeye doğru eğilimdir ve tetiklenme olasılığı var. 4,3'ten sonra normal artçı depremleri yaşadık. Ancak bu fayın doğusunda aktivite vardı şimdi batıya geçti. Bunun takip edilmesi lazım. Her an her şey olabilir. Kesin bir ifade kullanmak mümkün değil.
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