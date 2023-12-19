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Gümüşhane'de 2 günde 29 deprem! Diri fay hattının olmadığı Gümüşhane neden sallanıyor?

A Haber
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Giriş: 19.12.2023 14:40
Gümüşhane'de iki günde 29 deprem meydana geldi. Diri fay hattının bulunmadığı Gümüşhane'nin neden sallandığına dair A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş önemli değerlendirmelerde bulundu.
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