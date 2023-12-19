Gümüşhane'de 2 günde 29 deprem! Diri fay hattının olmadığı Gümüşhane neden sallanıyor?

Gümüşhane'de iki günde 29 deprem meydana geldi. Diri fay hattının bulunmadığı Gümüşhane'nin neden sallandığına dair A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş önemli değerlendirmelerde bulundu.

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