Gümüşhane ve Erzincan’da peş peşe korkutan depremler! AFAD büyüklüğünü 4,1 ve 3,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 23,23 sıralarında merkez üssü Kelkit olan, yerin 15.68 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.