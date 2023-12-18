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Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler! AFAD büyüklüğünü 4,1 ve 3,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Gümüşhane ve Erzincan’da peş peşe korkutan depremler! AFAD büyüklüğünü 4,1 ve 3,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1, Erzincan'da da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 23,23 sıralarında merkez üssü Kelkit olan, yerin 15.68 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

ERZİNCAN DA SALLANDI

AFAD Gümüşhane'de meydana gelen deprem açıklamasının ardından Erzincan da sallandı. Erzincan'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.18 23:28:19 39.9773 39.2808 1.8 -.- 3.4 3.4 CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 23:23:12 39.9630 39.3008 5.0 -.- 4.0 4.0 CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 22:21:00 35.6647 29.4823 44.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.18 22:18:37 38.4782 36.5253 7.1 -.- 1.5 -.- SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.12.18 21:26:38 40.4132 28.8287 9.8 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.18 21:09:18 38.4230 44.3153 5.0 -.- 3.7 3.8 KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel
2023.12.18 20:51:38 37.4465 37.1495 4.5 -.- 2.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 20:38:50 37.2815 37.1108 5.0 -.- 2.1 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.12.18 20:32:48 36.6435 28.9185 20.3 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.18 18:35:55 37.8535 36.5843 6.4 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 18:12:24 39.0058 30.2100 5.2 -.- 1.9 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.12.18 16:40:25 37.3407 37.0603 6.2 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 16:24:21 37.8420 29.5123 26.2 -.- 1.1 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.12.18 15:50:43 40.2178 31.7763 5.0 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.12.18 15:32:27 37.8168 37.4062 7.0 -.- 1.7 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 15:32:23 39.6150 40.1238 24.2 -.- 2.4 -.- BALYAYLA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2023.12.18 15:17:11 37.7125 36.3475 5.0 -.- 1.6 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 15:05:09 38.1445 38.4232 5.2 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.18 14:13:16 38.5720 40.8135 5.6 -.- 2.1 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.18 14:09:08 39.1132 36.1202 5.3 -.- 1.6 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

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