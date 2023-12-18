Büyük Marmara depremi için uzmanlar uyarıyor! Fay hatlarının enerjisi dolmuş durumda

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk: Marmara Denizi'nin ortasında kırılmamış ve kırılmasını beklediğimiz büyük bir fay hattı geçiyor. Bu hattın bu tür küçük depremlerle enerji transferi yapması ve hattın kırılmasını sağlamış olması olası bir ihtimal. Marmara Denizi'nin içinde 1509'dan beri kırılmayan büyük bir kol var ve artık ne zaman ve nasıl kırılır onu bilemiyoruz.