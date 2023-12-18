Büyük Marmara depremi için uzmanlar uyarıyor! Fay hatlarının enerjisi dolmuş durumda
Dün akşam saatlerinde İstanbul ve birçok noktada hissedilen Çınarcık depremi Büyük Marmara Depremi’nin habercisi miydi? 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul halkı da endişeli bir bekleyiş içerisinde. Olası Büyük Marmara Depremi için zaman daraldı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk değerlendirdi.
Gece saatlerinde peş peşe iki deprem yaşandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saat 23.53'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. İstanbul ve çevresinde hissedilen depremden kısa süre sonra da Gümüşhane Kelkit'te 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremler bölge halkına kısa süreli endişe yaşattı.
Çınarcık depremi Büyük Marmara Depremi'nin habercisi miydi? Olası Büyük Marmara Depremi için zaman daraldı mı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk verdi.
Prof. Dr. Hüseyin Öztürk: Marmara Denizi'nin ortasında kırılmamış ve kırılmasını beklediğimiz büyük bir fay hattı geçiyor. Bu hattın bu tür küçük depremlerle enerji transferi yapması ve hattın kırılmasını sağlamış olması olası bir ihtimal. Marmara Denizi'nin içinde 1509'dan beri kırılmayan büyük bir kol var ve artık ne zaman ve nasıl kırılır onu bilemiyoruz.
Büyük bir deprem bekliyoruz o yüzden hangi kolun kırıldığını bırakalım kentsel dönüşüme ve bina stoklarımızın niteliğini arttırılmasına ve bu kadar yoğun bir nüfusun kente yoğunlaşmamasına dikkat çekelim.
1 hafta içerisinde 5.1 ve ardından 4.1'lik iki tane deprem İstanbul'u da etkileyecek kırılmamış iki tane fay hattının kenarında oldu. Buradan alacağımız ders Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın hem güney kolunda hem kuzey kolunda ki 500 yıldır kırılmayan segmentin dibinde kırıklar oluştu ve bu bize bir işaret olabilir.
Aklımızı başımıza alıp kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Bu esnada da vatandaşın rızasını, can ve mal güvenliğini de göz önünde bulundurarak bu dönüşümün yapılması gerektiğini belirten bir maddenin kanuna konulması gerekiyor.
Kentte nüfus artışı durdurulmalı, estetik güzellemeler peşinde değil yapı stoku arızalı mahallelerde büyük dönüşümler yapmak zorundayız. Marmara Denizi kıyılarını afet durumunda kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Çok zamanımız yok. Risk azaltma meselesine odaklanmamız lazım.
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