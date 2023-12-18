Marmara’daki deprem İstanbul ve çevresini salladı! Büyük Marmara Depremi yaklaştı?

KORKUTAN GERÇEĞİ HAYKIRDI

Her ne olursa olsun bölge deprem açısından bir hassasiyet taşıyor. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşamış bir bölge. Bu orta büyüklükteki ya da küçük depremleri deprem karşı hazırlıklı olunması bilincini geliştirmesi açısından faydalı buluyorum. Doğada hiçbir şey rastgele olmaz. Marmara Denizi ve çevresinde oluşan enerji birikimi orta ya da büyük depremlerle açığa çıkacaktır. Bu depremleri de enerji boşalmasını sağladığı için faydalı deprem bilincini zinde tuttuğu içinde önemli buluyorum. Büyük bir deprem hazırlıksız yakalanmayı kimse istemez.