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Marmara’daki deprem İstanbul ve çevresini salladı! Büyük Marmara Depremi yaklaştı?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Marmara’daki deprem İstanbul ve çevresini salladı! Büyük Marmara Depremi yaklaştı?

Yalova Çınarcık merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem saat 23.53'te meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Yetkililer herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Peki Çınarcık depremi ne anlama geliyor? Olası Marmara Depremi’nin ayak sesleri mi? Büyük Marmara Depremi kapıda mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir değerlendirdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dün gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı paniğe neden oldu. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada depremle ilgili saha taraması yapıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan İstanbul'dan sonra Gümüşhane de peş peşe sallandı. Dört saatte 17 deprem meydana geldi. Gümüşhane'de gece yarısı art arda gerçekleşen depremler vatandaşları tedirgin etti. AFAD verilerine göre merkez üssü Kelkit ilçesi olan depremler saat 22.05'te başladı. Düşük büyüklüklerde 17 deprem kayıtlara geçerken 4,3 büyüklüğündeki deprem tüm ilde hissedildi.

Büyük Marmara depremi kapıda mı? Çınarcık depremi ne anlama geliyor? Son depremler olası Marmara depreminin ayak sesleri mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir değerlendirdi. "İnsanların yaşadıkların sadece bugüne ait paniğin eseri değil. 6 Şubat depremini yeni yaşamış bir ülkede nerede olursa olsun orta büyüklükteki bir depremler paniğe yol açabilir" diyen Özdemir, "Orta büyüklükteki depremlerde küçük olaylar yaşanır. Yani binalarda çatlamalar yaşanır. Özellikle paniğin yol açtığı yaralanmalar olabiliyor." dedi.

6 ŞUBAT ETKİSİ

Mehmet Ali Özdemir: 6 Şubat depreminden sonra Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki kırılmadan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde orta büyüklükte depremler meydana geldi. Daha yeni Bursa Gemlik depremini yaşadık. Dün gece ise Çınarcık ve Kelkit depremleri oldu. Burada dikkat edilirse orta büyüklükte depremler yaşanıyor. Dolayısıyla insanlar bir panik yaşıyor.

DEPREM RİSKİ BİLİNEN BİR GERÇEK

Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki aktivite Kuzey Anadolu Fay Hattı'na kaydı. Son zamandaki tüm depremler burada yaşanıyor. Bu Türkiye'de deprem açısından son derece riskli olan bu fay hattının yakından izlenmesi gerektiğini bize gösteriyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmişte büyük depremler üretti. Deprem tekrarlanma aralığı ve bu fay hattı üzerinde yaşanan depremlere baktığımız zaman bir deprem riski olduğu herkes tarafından bilenen bir gerçek.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERİN FARKI

Çınarcık ve Kelkit depremleri sürpriz değildir. Hazırlık olunması gerektiğini işaret eden küçük depremler olarak bize gösteriyor. Türkiye'deki depremlerin tamamı sığ depremlerdir. Yani derin depremlere göre daha fazla hissedilir. Deprem şiddeti daha fazla olmasına rağmen Japonya'daki depremler derin odaklı olduğu için bunlar yüzeye ulaşıncaya kadar enerjisini harcar. Ancak Türkiye'deki depremlerin tamamına yakını sığ yani yüzeye yakın depremlerdir. Büyüklük fazla olmasa bile hissedilmesi oldukça fazladır.

KORKUTAN GERÇEĞİ HAYKIRDI

Her ne olursa olsun bölge deprem açısından bir hassasiyet taşıyor. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşamış bir bölge. Bu orta büyüklükteki ya da küçük depremleri deprem karşı hazırlıklı olunması bilincini geliştirmesi açısından faydalı buluyorum. Doğada hiçbir şey rastgele olmaz. Marmara Denizi ve çevresinde oluşan enerji birikimi orta ya da büyük depremlerle açığa çıkacaktır. Bu depremleri de enerji boşalmasını sağladığı için faydalı deprem bilincini zinde tuttuğu içinde önemli buluyorum. Büyük bir deprem hazırlıksız yakalanmayı kimse istemez.

YAPILACAK EN ÖNEMLİ İŞ

Önümüzde zaman varken gerekli altyapı çalışmalarını özellikle konutlarda dönüşümü devam ettirmeliyiz. Marmara depremi ve büyüklüğü ile ilgili olarak bölgede orta büyüklükte depremlerin yakınlığıyla ilgili. Buradaki enerji birikimi orta büyüklükte depremlerle boşalırsa 7'den daha düşük bir deprem ile atlatabiliriz. Ancak yer bilimcilerin genel düşüncesi bu bölgede deprem tekrarlanma aralığını referans alarak. 7-8 büyüklüğünde bir depremin olabileceği yönündedir. Bu çok yüksek enerji boşalımını ifade ediyor. Umut ediyoruz ki küçük depremlerle enerji boşalımı gerçekleşir ve tehlikeyi daha az kayıpla atlatabiliriz. Ancak burada en önemlisi zaman varken altyapımızı konutlarımızı depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Kentsel dönüşüm ile miadını doldurmuş konutlar yenilenmeli.

Korkutan deprem gerçeğini haykırdı! Zaman varken... KORKUTAN DEPREM GERÇEĞİNİ HAYKIRDI! ZAMAN VARKEN...
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