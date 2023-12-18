Marmara’daki deprem İstanbul ve çevresini salladı! Büyük Marmara Depremi yaklaştı?
Yalova Çınarcık merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem saat 23.53'te meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Yetkililer herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Peki Çınarcık depremi ne anlama geliyor? Olası Marmara Depremi’nin ayak sesleri mi? Büyük Marmara Depremi kapıda mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir değerlendirdi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dün gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı paniğe neden oldu. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada depremle ilgili saha taraması yapıldığı bilgisini paylaştı.
Öte yandan İstanbul'dan sonra Gümüşhane de peş peşe sallandı. Dört saatte 17 deprem meydana geldi. Gümüşhane'de gece yarısı art arda gerçekleşen depremler vatandaşları tedirgin etti. AFAD verilerine göre merkez üssü Kelkit ilçesi olan depremler saat 22.05'te başladı. Düşük büyüklüklerde 17 deprem kayıtlara geçerken 4,3 büyüklüğündeki deprem tüm ilde hissedildi.
Büyük Marmara depremi kapıda mı? Çınarcık depremi ne anlama geliyor? Son depremler olası Marmara depreminin ayak sesleri mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir değerlendirdi. "İnsanların yaşadıkların sadece bugüne ait paniğin eseri değil. 6 Şubat depremini yeni yaşamış bir ülkede nerede olursa olsun orta büyüklükteki bir depremler paniğe yol açabilir" diyen Özdemir, "Orta büyüklükteki depremlerde küçük olaylar yaşanır. Yani binalarda çatlamalar yaşanır. Özellikle paniğin yol açtığı yaralanmalar olabiliyor." dedi.
6 ŞUBAT ETKİSİ
Mehmet Ali Özdemir: 6 Şubat depreminden sonra Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki kırılmadan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde orta büyüklükte depremler meydana geldi. Daha yeni Bursa Gemlik depremini yaşadık. Dün gece ise Çınarcık ve Kelkit depremleri oldu. Burada dikkat edilirse orta büyüklükte depremler yaşanıyor. Dolayısıyla insanlar bir panik yaşıyor.
DEPREM RİSKİ BİLİNEN BİR GERÇEK
Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki aktivite Kuzey Anadolu Fay Hattı'na kaydı. Son zamandaki tüm depremler burada yaşanıyor. Bu Türkiye'de deprem açısından son derece riskli olan bu fay hattının yakından izlenmesi gerektiğini bize gösteriyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmişte büyük depremler üretti. Deprem tekrarlanma aralığı ve bu fay hattı üzerinde yaşanan depremlere baktığımız zaman bir deprem riski olduğu herkes tarafından bilenen bir gerçek.
TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERİN FARKI
Çınarcık ve Kelkit depremleri sürpriz değildir. Hazırlık olunması gerektiğini işaret eden küçük depremler olarak bize gösteriyor. Türkiye'deki depremlerin tamamı sığ depremlerdir. Yani derin depremlere göre daha fazla hissedilir. Deprem şiddeti daha fazla olmasına rağmen Japonya'daki depremler derin odaklı olduğu için bunlar yüzeye ulaşıncaya kadar enerjisini harcar. Ancak Türkiye'deki depremlerin tamamına yakını sığ yani yüzeye yakın depremlerdir. Büyüklük fazla olmasa bile hissedilmesi oldukça fazladır.
KORKUTAN GERÇEĞİ HAYKIRDI
Her ne olursa olsun bölge deprem açısından bir hassasiyet taşıyor. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşamış bir bölge. Bu orta büyüklükteki ya da küçük depremleri deprem karşı hazırlıklı olunması bilincini geliştirmesi açısından faydalı buluyorum. Doğada hiçbir şey rastgele olmaz. Marmara Denizi ve çevresinde oluşan enerji birikimi orta ya da büyük depremlerle açığa çıkacaktır. Bu depremleri de enerji boşalmasını sağladığı için faydalı deprem bilincini zinde tuttuğu içinde önemli buluyorum. Büyük bir deprem hazırlıksız yakalanmayı kimse istemez.
YAPILACAK EN ÖNEMLİ İŞ
Önümüzde zaman varken gerekli altyapı çalışmalarını özellikle konutlarda dönüşümü devam ettirmeliyiz. Marmara depremi ve büyüklüğü ile ilgili olarak bölgede orta büyüklükte depremlerin yakınlığıyla ilgili. Buradaki enerji birikimi orta büyüklükte depremlerle boşalırsa 7'den daha düşük bir deprem ile atlatabiliriz. Ancak yer bilimcilerin genel düşüncesi bu bölgede deprem tekrarlanma aralığını referans alarak. 7-8 büyüklüğünde bir depremin olabileceği yönündedir. Bu çok yüksek enerji boşalımını ifade ediyor. Umut ediyoruz ki küçük depremlerle enerji boşalımı gerçekleşir ve tehlikeyi daha az kayıpla atlatabiliriz. Ancak burada en önemlisi zaman varken altyapımızı konutlarımızı depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Kentsel dönüşüm ile miadını doldurmuş konutlar yenilenmeli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...