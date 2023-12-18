18 Aralık 2023, Pazartesi
İstanbul'da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? | MTA diri fay haritası sorgulama
Geçtiğimiz günlerde Gemlik Körfezi'nde dün akşam da Yalova Çınarcık'ta meydana gelen depremlerin ardından "Marmara depremi tetikler mi?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanıldı. 4.1 büyüklüğündeki Yalova Çınarcık depremi İstanbul'un pek çok ilçesinde hissedilirken uzmanlar da dikkat çekici uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 13:59
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