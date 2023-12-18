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İstanbul'da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? | MTA diri fay haritası sorgulama

Geçtiğimiz günlerde Gemlik Körfezi'nde dün akşam da Yalova Çınarcık'ta meydana gelen depremlerin ardından "Marmara depremi tetikler mi?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanıldı. 4.1 büyüklüğündeki Yalova Çınarcık depremi İstanbul'un pek çok ilçesinde hissedilirken uzmanlar da dikkat çekici uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 13:59
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İstanbul’da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? | MTA diri fay haritası sorgulama

Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç, A Haber'de gece yarısı Marmara Denizi'nde yaşanan ve Yalova, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedilen depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

Deprem Uzmanı Aydın Büyük Saraç'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

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İstanbul’da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? | MTA diri fay haritası sorgulama

Geçmiş olsun dileklerimle konuşmaya başlamak istiyorum. Bahsettiğiniz gibi bir süre önce Mudanya civarında medyana gelen 5 büyüklüğünde bir depremin hemen ardından meydana gelen bu deprem bölgede hareketliliğin olduğunun göstergesi.

Ancak deprem büyüklüğü itibarıyla önemli bir hasar veya etki oluşturabilecek durum gözükmüyor. Devamında gelen artçı sarsıntılar olabilir.

Doğu'ya doğru hareketli olmuş olması, daha büyük bir depremin beklentisi veya bir başka büyük gerilimin ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu bölgedeki küçük fayların hareketlendiğinin bir göstergesi. Şu an için panik yapılabilecek bir durum görünmüyor.

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İstanbul’da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? | MTA diri fay haritası sorgulama

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Meydana gelen depremlerin hiçbirisini sürpriz olarak karşılamıyoruz. Aktif bir fayın üzerinde bir dinamit hareketinin gerçekleşmesi büyük İstanbul depreminin bir habercisi olarak değerlendirilemez.

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İstanbul’da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? | MTA diri fay haritası sorgulama

Bu şekilde gerilim boşalmaları ya da, küçük deprem etkinliğinin devamı buradaki hareketliliğin normal seyri olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Büyük bir depremin tetikleyicisi olarak değerlendirilemez.

Şu an için bu bir gösterge değil büyük bir paniğe gerek yok. Zaten bu bölgede potansiyel bir depremi beklediğimizi tüm uzmanlar açıklıyor. Doğal olarak bu beklenti devam ediyor. Ancak bu deprem daha büyük bir depremin habercisi değil.

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İstanbul’da riskli ilçeler hangisi? Hangi ilçe depreme dayanıklı? | MTA diri fay haritası sorgulama

Deprem Uzmanı Profesör Doktor Süha Özden'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Tabii ki bu depremin artçıları olacaktır. Bunları yaşayacağız.

4.1 büyüklüğünde bir deprem, yer kabuğunda bir kırılma oluşturmuyor. Bunun artçıları çok fazla olmayacaktır. 5 ve 4 büyüklüğünde depremlerin tamamının bize anlattığı, bizlere bu bölge ve Marmara Denizi çevresi ve alanlardaki ana faydalar var.