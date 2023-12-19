4,1'lik depremde bina hasar gördü! Yalova'daki depremde İstanbul Güngören'de hasar gören bina boşaltıldı
Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4, 1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Güngören'deki bir binanın balkon tavanında çökme meydana geldi. Bina tahliye edildi. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
Geçtiğimiz akşam saatlerinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklünde bir deprem meydan geldi. Marmara Denizi'ndeki sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Depremin yerin 11 KM derinliğinde olduğu açıklandı. Vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Yalova merkezli depremin ardından İstanbul Güngören'deki 4 katlı binanın 3'üncü katının balkonunun tavanı çöktü. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede binanın riskli tespit edildi.
Binanın altında bulunan dükkan mühürlenirken bina sakinlerine evlerini boşaltmaları için dün süre verildi. Bina sakinleri evlerini geride bırakmak zorunda kaldı. Peki bölgeden son durum ne? Hasar gören binaya ne olacak? O noktadan son bilgileri A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Büyük bir felaketin önünde geçildiğini söyleyen Kılıç, "Bina depremden hemen sonra boşaltıldı." dedi.
BALKONDA ÇÖKME
Kübra Kılıç: Kilometrelerce uzaklıkta meydan gelen Yalova depremi İstanbul-Güngören'deki Yonca Apartmanı'nda ciddi şekilde hissedildi. Burası 4 katlı bir bina. 3. katta kapalı bir balkon var. İşte orada bir çökme meydan geldi. Balkonda yıkıntılar meydana geliyor.
HEMEN BOŞALTILDI
Yaşanan olaydan sonra ekiplere haber veriliyor. Yapılan incelemenin ardında Yona Apartmanı'nın kolonlarında ciddi hasarlar meydan geldi. Binanın hemen boşaltılması gerektiği bina sakinlerine yetkililer tarafında bildirildi. Dün bina sakinlerine 16.30'a kadar binayı boşaltmaları için süre verilmişti. İnsanlar burayı boşalttı.
İÇERİ GİRİŞLER YASAK
Ancak binanın en alt katında bir dükkan yer alıyor. Burada içeride insanlar var ve onlarda boşaltmak için çalışmalar yapılıyor. Binanın kapısına zincir takıldı ve tamamen boşaltıldı. İçeri girişler kesinlikle yasak. Binaya neden boşaltıldığına dair bir yazılı kağıt asıldı.
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