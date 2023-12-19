4,1’lik depremde bina hasar gördü! Yalova’daki depremde İstanbul Güngören’de hasar gören bina boşaltıldı

İÇERİ GİRİŞLER YASAK

Ancak binanın en alt katında bir dükkan yer alıyor. Burada içeride insanlar var ve onlarda boşaltmak için çalışmalar yapılıyor. Binanın kapısına zincir takıldı ve tamamen boşaltıldı. İçeri girişler kesinlikle yasak. Binaya neden boşaltıldığına dair bir yazılı kağıt asıldı.