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Kayıp Korhan Berzeg hakkında gerçek ortaya çıktı! DNA kızı ile eşleşti! Kemik parçaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Kayıp Korhan Berzeg hakkında gerçek ortaya çıktı! DNA kızı ile eşleşti! Kemik parçaları...

Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

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