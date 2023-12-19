Peş peşe depremler neyin habercisi? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de açıkladı

Bu aslında bu bölgede beklenen bir deprem değil. Her ne kadar Kuzey Anadolu Fay Hattı içerisinde gibi görünse de, bu daha önceden deprem olan bir nokta olarak nitelendirilemez.

Bu depremlerin oluş noktası Kuzey Anadolu Fayı ile Kuzey Doğu Anadolu Fayı'nın birbirine gösterdiği yere benziyor. Her ne kadar ilk sarsıntıdan kuzeye doğru ilerlemiş olsa da güneye doğru hareket etmiş olma potansiyeli de var. Yani bunların birlikte hareket ettiği düşünülebilir.