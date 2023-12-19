Peş peşe depremler neyin habercisi? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimler A Haber'de açıkladı
Geçtiğimiz gün, Marmara Denizi - Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, İstanbul ve çevre illerden yoğun bir şekilde hissedilmişti. Devamında ise Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedilmişti. Bugün ise, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Gümüşhane'deki depremin ardından Erzincan da sallandı. İki günde Yalova Çınarcık ve Gümüşhane Kelkit'te 4 deprem yaşandı. Peki, peş peşe gelen sarsıntılar büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Süha Özden ve Aydın Büyük Saraç A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Deprem uzmanları Profesör Doktor Süha Özden ve Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç, A Haber'de iki günde Yalova Çınarcık ve Gümüşhane Kelkit'te yaşanan 4 depreme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Deprem uzmanı Profesör Doktor Süha Özden'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Kelkit civarında olan depremler, Kuzey Anadolu Fayı'na oldukça yakın, tam üzerinde değil. Kuzey Anadolu Fayı'nın Doğu segmenti biliyorsunuz ki, Karlıova'dan başlar, Erzincan ve oradan Batı'ya doğru devam ediyor.
Bu deprem doğrudan ana fay üzerinde gerçekleşen bir deprem gibi durmuyor. Büyüklüğü küçük olduğu için de depremin karakterini çok iyi bilmiyoruz. Tabii burada dikkat çeken bir başka nokta ise, o da Erzincan Üzümlü ilçesinin hemen doğusunda yer alan bir segment var. Kuzey Anadolu Fayı çok uzun süredir kırılmayan bir segment.
PEŞ PEŞE DEPREMLER NEYİN HABERCİSİ?
Burası dediğim gibi sismik bir boşluk. Ancak burası kırıldığı takdirler 6'dan büyük bir deprem mutlaka yaratır diye düşünüyorum.
Biraz izlemek lazım depremleri, tedbirli olmak lazım. Uyanık olmamız gerekiyor, çünkü söylediğim Kelkit ile doğrudan ilişkili bir deprem değil.
Yedisu segmenti üzerinde olursa büyük bir deprem potansiyeli var. Öbürleri üzerinde şu an için değil…
6 Şubat tarihinde çok büyük iki deprem yaşadık. Arap levhası kuzeye yaklaşık 2 deprem ile birlikte 10 metrelik bir hareket gerçekleştirdi. Kuzeye 10 metre hareket eden bir şey kendisine komşu olan Anadolu levhasını batıya doğru 10 metre hareket ettirmiştir. Bu da bir miktar stres biriktirmiş olabilir. Bu stres deprem zamanı gelmeyen segmentler üzerindeki tarihleri erkene çekebilir.
Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Bu depremler aslında öncü deprem etkinliği ile başladı. Dün akşam Çınarcık depremi ile ilgili bilgi almaya çalışırken, aşağı yukarı eşzamanlı saat 12 civarlarında deprem meydana geldi ve takibinde benzer büyüklükte depremler ve ardından saat 01.00'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Daha sonra takip edilen süreçte artçı depremler gerçekleşti.
Bu aslında bu bölgede beklenen bir deprem değil. Her ne kadar Kuzey Anadolu Fay Hattı içerisinde gibi görünse de, bu daha önceden deprem olan bir nokta olarak nitelendirilemez.
Bu depremlerin oluş noktası Kuzey Anadolu Fayı ile Kuzey Doğu Anadolu Fayı'nın birbirine gösterdiği yere benziyor. Her ne kadar ilk sarsıntıdan kuzeye doğru ilerlemiş olsa da güneye doğru hareket etmiş olma potansiyeli de var. Yani bunların birlikte hareket ettiği düşünülebilir.
6 ŞUBAT DEPREMLERİ STRESE NEDEN OLABİLİR Mİ?
Olabilir, ancak bu deprem oradaki stresin etkileşimi içerisinde olan bir bölge değil. Burada Doğu Anadolu Fayı'nın bir stres aktarımı ve gerilim aktarımı gibi bir karakteri var.
Dolayısıyla kuzeyde Bingöl civarında böyle bir depremin olma potansiyeli var çünkü fayın etkileyebileceği en yakın kuşak orası gibi görünüyor.
Kuzey Anadolu Fayı, doğudan batıya doğru birbirine gerilim aktararak devam eden bir fay, bir tamamen bağımsız bir deprem. Ancak bunun meydana gelme gerekçesi olarak bir gerilim birikiminin olduğunu ifade etmek gerekiyor.
Kuzey Doğu Anadolu yönüne doğru hareket etmesi durumunda özellikle Erzurum'u etkileyecek bir karakter oluşturabilir.
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Bu Yalova'ya yakın olan orta kol üzerinde meydana gelen deprem, beklenen büyük İstanbul depreminin olduğu kol değil. Bir önceki Mudanya depremi de güney kolda meydana gelen bir depremdi… Dolayısıyla bu depremlerin bölgede gerilimin arttığı ve bunların yavaş yavaş açığa çıktığı depremler olarak nitelendirilebilir.
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