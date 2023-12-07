Sabah yazarı Mahmut Övür: Sıra CHP-HEDEP pazarlığında! CHP seçmeni bedeli ağır bu yükü bir daha taşır mı?

"HEDEP'İN İÇİ DE KAYNIYOR..."

Tüm bu yaşanan denklemde HEDEP'in içinin de kaynadığına ve farklı ses çıkaranların, farklı hesap yapanlarına da varlığına dikkat çeken Mahmut Övür şunları kaydetti:

Bunu şunun için söylüyorum: Hiç pazarlık yapmadan destek vermek isteyenler de, İyi Parti gibi "hayır" demek isteyenler de var. Son dönemde HEDEP'lilerin verdiği demeçler bu nedenle kafalarda soru işareti oluşturdu. Büyük ihtimalle onlar da pazarlık gücünü artırmanın derdinde. Biri CHP ve AK Parti'ye eşit düzeyde bakarken öteki pazarlık ihtimalini önceleyen demeçler veriyor, bir başkası ise CHP'yi kollayan açıklamalar yapıyor.