Sabah yazarı Mahmut Övür: Sıra CHP-HEDEP pazarlığında! CHP seçmeni bedeli ağır bu yükü bir daha taşır mı?

"ÖZEL, HER FIRSAT BULDUĞU HER ANDA HEDEP'E AÇIK ÇEK VERİYOR"

Övür, "Yerel seçimlerde İyi Parti'nin CHP'ye 'hayır' demesi gözleri HEDEP'e çevirdi. Gerçi hâlâ şüpheler var ama önceki gün Uğur Poyraz'ın, 'CHP, yeni bir teklifle gelirse ne yaparız?' sorusu üzerine Meral Akşener'in, 'O defter kapandı' demesi sanki bu kez daha kararlı olduklarını gösteriyor.

Bu durum doğal olarak CHP-HEDEP ilişkisini daha öne çıkartıyor. Hatta kuracakları ilişkiyi gizli kapaklı yapmayı zorlaştırıyor. Zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de öyle bir derdinin olmadığı, fırsat bulduğu her anda HEDEP'lilere açık çek vermesinden, İyi Parti'yle görüşmeye rağmen sürekli selam yollamasından belli." ifadelerine yer verdi