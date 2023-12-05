İYİ Parti yoksa HEDEP var! Özgür Özel’in yanlamaları sonuç verdi! Kandil’in onayı sonrası HEDEP gaza bastı: Görüşmeye hazırız

"HDP BİZİM İÇİMİZDE OLAN BİR PARTİ"

Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko'nun açıklamalarıyla HEDEP'e göz kırparken yeni bir ittifakın sinyalini verdi. Kanko, "Her türlü görüşmeyi yaparız, Türkiye'nin çıkarı neyse. Biz yerel yönetimleri HDP ile birlikte yönetiriz diyorsak görüşmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında, "HDP bizim içimizde olan bir parti." diyen Kanko, " Bizim HDP ile özgürce hareket etme yeteneğimiz var." diye konuştu.