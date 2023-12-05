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İYİ Parti yoksa HEDEP var! Özgür Özel'in yanlamaları sonuç verdi! Kandil'in onayı sonrası HEDEP gaza bastı: Görüşmeye hazırız

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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İYİ Parti yoksa HEDEP var! Özgür Özel’in yanlamaları sonuç verdi! Kandil’in onayı sonrası HEDEP gaza bastı: Görüşmeye hazırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler öncesi HEDEP'e yanlamaya devam ederken "Birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." açıklamasıyla gündem olmuştu. Özel ayrıca Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öperken o kare sosyal medyada çok konuşuldu. HEDEP ile ittifak için ortam hazırlıklarına başlayan CHP'nin bu hamlelerine HEDEP'ten olumlu yanıt geldi. İYİ Parti'nin ittifak teklifini reddettiği saatlerde HEDEP'ten yapılan açıklamada "Herkesle görüşmeye hazırız" ifadeleriyle Özgür Özel'e yeşil ışık yakıldı. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduğu ilk andan itibaren HEDEP ile olan bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

HEDEP'E YANLAMAYA BAŞLADI: ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulunmuştu.

"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"

Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Süreyya Opera Sahnesi'ndeki dinletide Türkiye düşmanlığı ile bilinen soprano Pervin Chakar sahne aldı. Dinlentinin ardından sahneye çıkan Özel, Türkiye düşmanı soprano Chakar'ın önüne eğilerek elini öptü.

"HDP BİZİM İÇİMİZDE OLAN BİR PARTİ"

Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko'nun açıklamalarıyla HEDEP'e göz kırparken yeni bir ittifakın sinyalini verdi. Kanko, "Her türlü görüşmeyi yaparız, Türkiye'nin çıkarı neyse. Biz yerel yönetimleri HDP ile birlikte yönetiriz diyorsak görüşmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında, "HDP bizim içimizde olan bir parti." diyen Kanko, " Bizim HDP ile özgürce hareket etme yeteneğimiz var." diye konuştu.

Bu gelişmeler yaşanırken HEDEP de CHP'ye yanlamaya başladı. HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşurken CHP'ye mesaj gönderdi.

"HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Grup toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hatimoğulları CHP ile görüşme yapılmasına ilişkin sorulan soruya "Herkesle görüşmeye hazırız. Herkesin görüşme talebine açığız" ifadelerini kullandı.

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