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Özgür Özel, Tanju Özcan'ı alkışlattı! CHP'lilerin yüz ifadeleri dikkat çekti: Gündeme oturan el hareketi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Özgür Özel, Tanju Özcan’ı alkışlattı! CHP’lilerin yüz ifadeleri dikkat çekti: Gündeme oturan el hareketi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasıyla partiye geri döndü. Bugünkü grup toplantısında CHP lideri Özel, "Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. Hoş geldiniz başkanım" sözleriyle Özcan'ı ayakta alkışlattı. O esnada Özel'in konuşmasını dinleyen bir CHP'li memnuniyetsizliğini yaptığı el hareketiyle gösterdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edildikten sonra Özgür Özel'in liderliğe geçmesiyle geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Baba evine döndüm. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel ve CHP'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin bugünkü grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Özgür Özel, salonda bulunan Tanju Özcan'a ayrı bir parantez açtı.

Partiye geri dönen Özcan'ı "Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. Hoş geldiniz başkanım" sözleriyle ayağa kaldırarak alkışlattı.

O esnada Özel'in konuşmasını dinleyen bir CHP'li memnuniyetsizliğini yaptığı el hareketiyle gösterdi. O anlar gündeme oturdu.

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