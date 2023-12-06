Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a şiir üzerinden gönderme! "Korkak Yavaş" dedi İYİ Partililerden alkış tufanı koptu...

"YORUMUM YOK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Akşener'in bu tavrı sonrasında "Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur." ifadelerini kullanmıştı.