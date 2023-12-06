Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a şiir üzerinden gönderme! "Korkak Yavaş" dedi İYİ Partililerden alkış tufanı koptu...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayan Mansur Yavaş'ı hedef alırken bugün düzenlenen grup toplantısında da Yavaş'a şiir üzerinden göndermede bulundu. Akşener'in okuduğu şiirde geçen "Korkak Yavaş" ifadesi sonrasında İYİ Partililerden alkış sesleri yükseldi. Akşener'in şiiri okuduğu esnada "Korkak Yavaş" kısmına vurgu yaptığı da görüldü. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından Bay Kemal'i nefsine yenik düşmekle suçlarken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkamadıkları için korkaklıkla suçlamıştı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Akşener ayrıca yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken, İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kaybetmesini göze aldıklarını ifade etti.
"KORKAKLAR"
Akşener yaptığı açıklamalarda bu iki ismi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması nedeniyle 'korkaklar' diyerek suçlarken, seçimlerde destek vermeyeceklerini belirtti.
"YORUMUM YOK"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Akşener'in bu tavrı sonrasında "Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur." ifadelerini kullanmıştı.
"ÖZEL YAVAŞ'I GÖNDERDİ"
Daha sonra CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrasında Özgür Özel, Meral Akşener'e ilk olarak Mansur Yavaş'ı göndererek ittifak için zemin hazırlama çabasına girdi. Yavaş görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Genel başkanlımızın selamlarını getirdim" demekle yetindi.
AKŞENER'DEN ŞİİRLİ GÖNDERME: KORKAK YAVAŞ
Bu gelişme sonrası bugün partisisnin grup toplantısında konuşan Meral Akşener ittifaklara "manda ve himaye" benzetmesi yaparken bir de şiir okudu.
Akşener "Kopunca bir büyük savaş. Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, Erlere meydan görünür." şiirini okurken Akşener'in "Korkak Yavaş" dediği esnada İYİ Partili isimlerden alkış tufanı koptu.
O anlar sosyal medyada gündem olurken Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayan Mansur Yavaş'a göndermede bulunduğu iddia edildi.
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