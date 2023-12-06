Meral Akşener "ittifak reddi" sonrası ilk kez konuştu: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

"AĞIR ŞEYLER YAŞADIK"

Akşener yaptığı açıklamada CHP ile yaşanan ittifak çatışmasına da değinirken "Bir Allah'ın kulunun taşıyamayacağı oranda ağır şeyler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bugünden sonra bizi gül bahçeleri beklemiyor." dedi.

"İTTİFAK MANDA VE HİMAYE TUZAĞI"

Akşener ittifaka yönelik yaptığı açıklamada ise "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz." dedi.