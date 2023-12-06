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Meral Akşener "ittifak reddi" sonrası ilk kez konuştu: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

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Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Meral Akşener ittifak reddi sonrası ilk kez konuştu: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile ittifakı reddederken Genel Başkan Meral Akşener partisinin grup toplantısında alınan karara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Akşener ittifakın manda ve himaye tuzağı olduğunu ileri sürerken "Geçit vermeyeceğiz. Bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef gösterirken "Büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil." dedi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerde de ittifak teklifini reddetti. Yapılan GİK toplantısındaki oylama sonrası karar açıklanırken CHP medyası bu karar nedeniyle İYİ Parti'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

"ÖZÜ BAŞIMIZA GİDECEĞİZ"

Bu gelişme sonrası İYİ Parti'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu "İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadeleriyle seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.

AKŞENER'E ÖZEL REST

Seçimlere 'müstakil' girme kararı alan İYİ Parti'yi 'eski dost' olarak tanımlayan Özgür Özel, "Eski dosttan düşman olmaz! İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti İYİ insanların partisidir, çağdaş insanların partisidir" dedi.

Bu sözlerin ardından "Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" diyerek Akşener'e "ittifak yoksa toplumsal taban var" resti çekti.

Özel'in bu çıkışı sonrası gözler bugün İYİ Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'na çevrilmişti.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ BAŞARISIZ"

Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkarmak istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cesaretsizlikleri nedeniyle "korkaklar" diyerek suçlamıştı.

Akşener yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil her ilde ayrı aday kararı almalarının ardından bu isimlere de sert sözlerle yüklendi.

Akşener yaptığı açıklamada "Büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a göndermede bulunurken "Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"AĞIR ŞEYLER YAŞADIK"

Akşener yaptığı açıklamada CHP ile yaşanan ittifak çatışmasına da değinirken "Bir Allah'ın kulunun taşıyamayacağı oranda ağır şeyler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bugünden sonra bizi gül bahçeleri beklemiyor." dedi.

"İTTİFAK MANDA VE HİMAYE TUZAĞI"

Akşener ittifaka yönelik yaptığı açıklamada ise "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz." dedi.

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