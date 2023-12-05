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CHP ile İYİ Parti arasında karşılıklı restleşme! Özgür Özel'den Akşener'e: Bundan sonra ittifakı toplumsal tabana yayacağız

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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CHP ile İYİ Parti arasında karşılıklı restleşme! Özgür Özel’den Akşener’e: Bundan sonra ittifakı toplumsal tabana yayacağız

İYİ Parti'nin yerel seçimlere yönelik CHP'nin ittifak teklifini reddederken her ilde ayrı aday çıkaracaklarını açıkladı. Bu gelişme sonrası CHP medyası İYİ Parti'yi sert ifadelerle hedef alırken karar ilişkin Özgür Özel'den de de açıklama geldi. İYİ Parti'yi eski dosta benzeten Özel "Eski dosttan düşman olmaz" ifadelerini kullandı. Özel diğer yandan Akşener'e rest çekerek "Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" dedi. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını açıklarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Akşener'i ziyaret ederek ittifak teklifinde bulundu.

CHP'NİN TEKLİFİNE RED

Akşener ise bu teklifi değerlendireceklerini söylerken konu GİK toplantısına geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin yerel seçimlere ayrı adayla gireceklerini ve CHP'nin ittifak teklifini reddettiklerini ifade etti.

"ÖZÜ BAŞIMIZA GİDECEĞİZ"

Bu gelişme sonrası İYİ Parti'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu "İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadeleriyle seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.

CHP MEDYASI YERDEN YERE VURDU

Bu kararın gelecek dönemde neler getireceği siyaset kulislerinde merakla beklenirken, CHP medyası İYİ Parti'nin bu kararı nedeniyle yoğun eleştirilerine başladı.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE İLK YANIT

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin müstakil seçim kararına CHP'den ilk yanıt geldi.

Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeye değinen Özel, "Yerel seçimde iş birliğini savundum. "Ne teklif ediyorsunuz?" diye sordular. Masa kuralım iş birliği yapalım dedim" ifadelerini kullandı.

ÖNCE 'ESKİ DOST' DEDİ SONRA REST ÇEKTİ

Seçimlere 'müstakil' girme kararı alan İYİ Parti'yi 'eski dost' olarak tanımlayan Özgür Özel, "Eski dosttan düşman olmaz! İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti İYİ insanların partisidir, çağdaş insanların partisidir" dedi.

Bu sözlerin ardından "Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" diyerek Akşener'e "ittifak yoksa toplumsal taban var" resti çekti.

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