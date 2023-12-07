Akşener İmamoğlu’nu rezil belediyeciliğinden vurdu! İyi gün dostu CHP fondaşlarından Akşener’e ’arşiv’li operasyon

CHP'Lİ İBB'YE 'NİTELİKSİZ' GÖNDERMESİ

CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Akşener, "Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.