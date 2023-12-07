Akşener İmamoğlu’nu rezil belediyeciliğinden vurdu! İyi gün dostu CHP fondaşlarından Akşener'e 'arşiv'li operasyon
CHP'nin yerel seçimlerdeki kirli ittifakını bu kez geri çeviren İYİ Parti seçimlere hür ve yalnız gireceğini 81 ilde kendi adaylarını çıkartacağını duyurmuştu. Karar ardından İstanbullu vatandaşa 5 yıldır çile çektiren, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye ulaşım üzerinden gönderme yapan Meral Akşener "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP fondaşı medya algı operasyonuna soyunarak İYİ Parti'ye 'arşiv'li operasyon' yapmaya başladı.
Yerel seçimlere giderayak 'kaybetme korkusuna' kapılan İmamoğlu ve Özel, İYİ Parti'nin kapısına dayandı. Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti, Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi.
CHP'NİN İTTİFAK TALEBİNE İYİ PARTİ'DEN RET
Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.
KARAR SONRASI FONDAŞ MEDYA SALDIRMAYA BAŞLADI
İYİ Parti'nin müstakil seçim kararı sonrası İsmail Küçükkaya, Merdan Yanardağ, Emin Çölaşan gibi CHP fondaşları Akşener'i hedef almaya başladı.
AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA SALVO: ULAŞIM HİZMETLERİNİN BAŞARISI YOK!
Meral Akşener ise 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak CHP'li İBB'ye İETT üzerinden girişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ İBB'YE 'NİTELİKSİZ' GÖNDERMESİ
CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Akşener, "Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.
MANSUR YAVAŞ'A "KORKAK" DEDİ
İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' dedi.
"Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" mısralarını okuyan Akşener'in 'korkak' ve 'Yavaş' vurguları İYİ Partililerce alkışlandı.
CHP MEDYASINDAN 'ARŞİV'Lİ OPERASYON
Meral Akşener'in çıkışı sonrası CHP medyası 'arşiv'li operasyona başladı. CHP fondaşı Cumhuriyet 6 Ocak 2023'te Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış töreninde Meral Akşener'in sözlerini arşiv unutmaz diyerek gündeme taşıdı.
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