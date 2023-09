İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Akşener’i yalanladı: Hatırlamıyor...

"AKŞENER ÇOK YORGUN VE ÜZGÜN OLDUĞU İÇİN HATIRLAMIYOR"

Nihayet açıklamalara konu olayda Belediye Başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezine geldiği gün, divan odasına davet edilmeden 10 saniye önce merdivende 50 tane gazeteciye "Meral Akşener asla bu masaya dönmeyecek." diye açıklama yaptım, yapılan istişarede ne şartlarla masaya dönebiliriz konuşmasına divan üyesi olmadığım için fikir beyan etmedim. Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor ya da duymamış olabilir; "Sayın Rıdvan Uz gibi düşünüyorum." dedim. Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu latife yaparak "Eliniz havadaydı." dediğinde "Kayıtlara giriyorsa tekrar edeyim ben Rıdvan Uz gibi düşünüyorum." dedim. Sayın Genel Başkan misafirlerinin yanına geçtiğinde, divan üyesi arkadaşlarımızla alt kattaki odada "Bu kadar hakarete uğradığımız bu masaya Sayın Genel Başkanı göndermemiz doğru değildir." dedim, bunun üzerinden istişare ettik, konuştuk, tartıştık. İmkân bulabildiğim her istişarede, her toplantıda, her diyalogda itirazlarımı net bir şekilde ifade ettiğimi de herkes çok iyi bilmektedir.

Belki herkesin dikkatinden kaçmıştır; ben Kemal Beyin adaylığı ile sonuçlanan sürecin kabul etmeyeni ve itiraz edeni olduğum ve olacağım için, bu açıklamaları yaptığım için, ilkeli ve ölçülü olmak namına milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmadım ve partiden istifa ettim.

Özetle siyaset her şeye rağmen ilkeyle, ölçüyle, hakkaniyetle, vefayla ve en önemlisi şahsiyeti koruyarak yapılmalıdır. Böyle yapılırsa saygın ve itibarlıdır. Bir siyasetçi için inandırıcılık ve güven duygusu en elzem karinedir. Doğru ile yanlışı, sahici olan ile olmayanı da tarih ve millet belirler. Herkes, her şeyi görüyor ve gördü. Olan biten her şey milletin gözü önünde oldu. Bu sebeple kim kendine ne yakıştırıyorsa yakıştırsın; biz, dün durduğumuz yerden geleceğe bakarak ve ilkelerimizle yürüyerek siyaset yapmaya devam edeceğiz.

Millete verdiğimiz söz bütün hayatımızın en büyük kılavuzudur. O söze uygun yürüyeceğiz."