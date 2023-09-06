CHP yandaşı Enver Aysever’den Meral Akşener’e ağız dolusu hakaret: Kafayı iyice tırlatmış! Kepazeliğin son noktası...

"BELKİ BİZİM ADAYIMIZ SEÇİLECEK"

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.