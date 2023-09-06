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CHP yandaşı Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağız dolusu hakaret: Kafayı iyice tırlatmış! Kepazeliğin son noktası...

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Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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CHP yandaşı Enver Aysever’den Meral Akşener’e ağız dolusu hakaret: Kafayı iyice tırlatmış! Kepazeliğin son noktası...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamada yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken partilerinin CHP'ye kazandırmak için kurulmadığını ifade etti. Akşener ayrıca İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken İzmir için İYİ Parti'nin Ümit Özlale'yi aday göstereceğini ifade etti. Bu açıklamalar CHP'liler tarafından hedef alınırken CHP yandaşı Enver Aysever yaptığı yayında Akşener'e hakaretler yağdırdı. Aysever, Akşener için "Kepazeliğin son noktası. Kafayı iyice tırlatmış" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir canlı yayında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunurken yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyurdu.

"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"

Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşısında aday çıkaracaklarını söylerken "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.

"BELKİ BİZİM ADAYIMIZ SEÇİLECEK"

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI ÖZLALE

Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özlale'nin ismini verdi. Akşener "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.

AKŞENER CHP MEDYASININ HEDEFİNDE

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı.

"KAFAYI TIRLATMIŞ VE KEPAZE"

Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak tanımlayan Aysever, "İzmir'de adayımız Ümit Özlale, her yerde aday çıkaracağız diyor. Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihe sürüklenip kaybolup gidecek." dedi.

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