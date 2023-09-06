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Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize de 60 milletvekili teklif etti

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Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize de 60 milletvekili teklif etti

Seçimlerde koalisyon masasındaki küçük ortaklardan gelen ‘sıfır’ oy katkısına rağmen bu partilere 39 milletvekili dağıtan Kılıçdaroğlu’nun o İYİ Parti’nin de kapısını çaldığı ortaya çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı bir Youtube kanalında 7’li koalisyon hakkında açıklamalarda bulunurken Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti’ye seçimlere CHP listelerinden girmeyi kabul etmeleri durumunda 60 milletvekili teklif ettiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayını kabul etmeyerek masadan kalkan ve sonrasında İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla geri dönen Akşener, seçim hezimeti sonrası eleştirilerine devam ediyor.

İP'LİĞİNİ PAZARA ÇIKARDI

Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz programında Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusunda nefsine yenik düştüğünü belirten İYİ Parti lideri Akşener, CHP liderinin koltuk sevdalısı olduğunu ima etmiş ve yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara için ayrı aday çıkaracaklarını belirtmişti. İstanbul ve Ankara'da ayrı aday sinyali veren Akşener bu açıklamasından bir gün sonra "Yerelde anlaşmalar olabilir" sözleriyle akılları karıştırdı.

Tüm bu tartışmalar sıcaklığını korurken Akşener'in bugün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gündemde bomba etkisi oluşturdu. Seçimlerden önce aday olabilmek için masadaki küçük ortaklara sıfır oy katkısına rağmen tam 39 vekil kaptıran ve Türk siyasi tarihinin en büyük söğüşüne neden olan Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye de milletvekili teklifiyle gittiği ortaya çıktı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili sayısı hakkında kapılar ardında yürüttüğü pazarlığa ilişkin konuşurken detayları paylaştı.

"60 MİLLETVEKİLİ TEKLİF ETTİ REDDETTİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'ye CHP listelerinden seçime girmeleri karşılığında 60 milletvekili teklifi götürdüğü ancak red cevabı aldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi ilk kez anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Bunlar bilinsin istiyorum çünkü çok dedikodu var. Mesela Kemal Bey geldi bize, hatta evime geldi seçimden önce. Liste mevzusunda '60 milletvekili verelim size' dedi. 'Hepimiz cümbür cemaat ortak girelim' dedi. Dedim ki 'Ben bunu mümkün değil yapamayız. Çünkü biz ayrı gireceğiz.' Yani oradan tokat, buradan tokat… Ben bunun için parti kurmadım."

Bundan böyle adaysak CHP’den adayız
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