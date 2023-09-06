Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu itirafı: Bize de 60 milletvekili teklif etti

"Bunlar bilinsin istiyorum çünkü çok dedikodu var. Mesela Kemal Bey geldi bize, hatta evime geldi seçimden önce. Liste mevzusunda '60 milletvekili verelim size' dedi. 'Hepimiz cümbür cemaat ortak girelim' dedi. Dedim ki 'Ben bunu mümkün değil yapamayız. Çünkü biz ayrı gireceğiz.' Yani oradan tokat, buradan tokat… Ben bunun için parti kurmadım."

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