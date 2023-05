Batı'dan "aferin" alma yarışında olan muhalefet PKK'nın emri altında! CHP'li vekil Fransızlara itiraf etti: HDP merkez parti olacak

The Economist'in başını çektiği tetikçi Batı medyası sistematik bir şekilde 14 Mayıs seçimlerine müdahale yarışı yürütüyor. Erdoğan düşmanlığını günlerdir üst seviyede gösteren The Economist ile aynı gün kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti…" ve Erdoğan için "Diğer bir Putin" ifadelerini kullanan Le Point'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile ilgili itirafta bulundu.