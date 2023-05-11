Batı'dan "aferin" alma yarışında olan muhalefet PKK'nın emri altında! CHP'li vekil Fransızlara itiraf etti: HDP merkez parti olacak
Tetikçi Batı medyası 14 Mayıs seçimlerine sistematik bir şekilde saldırı düzenlerken 7'li koalisyondan da Batı medyasına çeşitli vaatler veriliyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe Batı medyasına 'itaat' mesajları veren Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Avrupa'nın öngördüklerini yerine getireceğiz' demişti. Öte yandan HDP ile yavaş yavaş yürütülen ortaklığın detayları da gün yüzüne çıkıyor. Le Point'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bir itirafta bulundu.
The Economist'in başını çektiği tetikçi Batı medyası sistematik bir şekilde 14 Mayıs seçimlerine müdahale yarışı yürütüyor. Erdoğan düşmanlığını günlerdir üst seviyede gösteren The Economist ile aynı gün kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti…" ve Erdoğan için "Diğer bir Putin" ifadelerini kullanan Le Point'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile ilgili itirafta bulundu.
Türkiye demokrasisine gölge düşürmeyi amaçlayan analizlere Erdoğan nefretini de katarak açık bir algı operasyonu yürüten Batı medyasına bu kez de konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu.
Le Point'te yer alan haberde, Millet ittifakının zafer kazanması halinde, kurumsal bir reform üzerinde çalıştığını yazdı. Müzakereci demokrasinin mekanizmalarını Meclis'e getirmek istediklerini iddia edildi.
Bu kapsamda Guillaume Perrier'in sorularını yanıtlayan ve Anayasa profesörü- CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile ortaklığa ilişkin çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Kaboğlu, 'Sadece 300 kişi olsak bile bir uzlaşma süreci olabilir. Kapılar bu müzakereler için sonuna kadar açık.' ifadelerini kullandı. HDP ile müzakerelere ilişkin detay verdi.
"HDP MERKEZ PARTİ OLACAK"
Kaboğlu, anayasa reformu sürecinde 'HDP ile müzakere olacak mı?' sorusuna 'Tabii, çünkü HDP merkez parti olacak' şeklinde yanıt verdi. İttifakta HDP'nin 'önemli' bir parti olacağını dile getiren Kaboğlu, 'Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var' dedi.
AKŞENER BİLE BUNUN BİLİNCİNDE
Önce küçük ortaklarını, ardından "milliyetçiyim" diyen İYİ Parti'yi, daha sonra da seçmenini alıştıran Kılıçdaroğlu liderliğindeki ittifakın, HDP olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını itiraf eden Kaboğlu, 'Meral Akşener bile bunun bilincinde' ifadelerini kullandı.
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