Batı'dan "aferin" alma yarışında olan muhalefet PKK'nın emri altında! CHP'li vekil Fransızlara itiraf etti: HDP merkez parti olacak

Bu kapsamda Guillaume Perrier'in sorularını yanıtlayan ve Anayasa profesörü- CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile ortaklığa ilişkin çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Kaboğlu, 'Sadece 300 kişi olsak bile bir uzlaşma süreci olabilir. Kapılar bu müzakereler için sonuna kadar açık.' ifadelerini kullandı. HDP ile müzakerelere ilişkin detay verdi.