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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici arasında kritik görüşme! Masada ortak liste var

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici arasında kritik görüşme! Masada ortak liste var

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti. Görüşmede ortak liste konusunun konuşulacağı öğrenildi.

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