SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici arasında kritik görüşme! Masada ortak liste var

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken Cumhur İttifakı vekil listeleri için de görüşmelerini sürdürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi YSK'ya kendi listelerini teslim ederken Büyük Birlik Partisi ile AK Parti arasındaki temaslar da devam ediyor. BAŞKAN ERDOĞAN DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİ Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. ORTAK LİSTE GÜNDEMDE BBP ve AK Parti arasında ortak liste çalışmalarının başlayacağı ve BBP'nin AK Parti listelerinde seçime gireceği şeklinde kulis bilgileri var. Görüşmede de bu konunun gündemde olduğu öğrenildi. BAŞKAN ERDOĞAN DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİ A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN