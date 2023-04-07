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Başkan Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti

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Giriş: 07.04.2023 16:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti. Görüşmede ortak liste konusunun konuşulacağı öğrenildi.
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