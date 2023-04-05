Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP kirli planlarını açıkladı: Türkçe ve Türklük ile ilgili skandal ifadeler

'TÜRKÇE VE TÜRKLÜĞE DOKUNACAĞIZ'

HDP'li Nuray Özdoğan, anayasanın 'dokunulamaz' maddelerine 'dokunacağız' itirafında bulundu. Özdoğan, Türkçe ve Türklüğü de hedef alarak, "Bugün birçok maddesine dokumadığınız Türkçeyi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden anayasa ile bir yere gitmek mümkün değil." dedi.

Bunun için beklenecek bir zamanın olmadığını söyleyen Özdoğan, "Artık bunun tıkandığı bir aşamaya geldiğini herkes tespit etmeli. Bu anayasa halkları da, ülkeyi de temsil edemez." ifadelerini kullandı.