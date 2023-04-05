Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP kirli planlarını açıkladı: Türkçe ve Türklük ile ilgili skandal ifadeler
Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayarak 6'lı koalisyona dahil olan HDP kirli işbirliği ve pazarlık sürecine işaret eden yeni açıklamalarda bulundu. HDP'li Nuray Özdoğan PKK'nın kanalına çıkarak anayasadaki 'Dokunulamaz' maddelere 'Dokunacağız' itirafında bulundu.
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasının ardından, HDP de desteğini Kılıçdaroğlu'ndan yana koydu. 7'li koalisyona dönüşen ittifaktaki kirli pazarlık ve gizli işbirliğinin perde arkasına ilişkin detaylar ise yeni gelen açıklamalar ile ortaya çıkıyor.
'TÜRKÇE VE TÜRKLÜĞE DOKUNACAĞIZ'
HDP'li Nuray Özdoğan, anayasanın 'dokunulamaz' maddelerine 'dokunacağız' itirafında bulundu. Özdoğan, Türkçe ve Türklüğü de hedef alarak, "Bugün birçok maddesine dokumadığınız Türkçeyi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden anayasa ile bir yere gitmek mümkün değil." dedi.
Bunun için beklenecek bir zamanın olmadığını söyleyen Özdoğan, "Artık bunun tıkandığı bir aşamaya geldiğini herkes tespit etmeli. Bu anayasa halkları da, ülkeyi de temsil edemez." ifadelerini kullandı.
DEVA PARTİSİ DE AYNI İFADELERİ KULLANMIŞTI
Daha önce; DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar da 'Türklük' ile ilgili benzer skandal ifadeler kullanmıştı.
Ali Babacan "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" demişti.
Sanem Oktar da, "Anayasada artık 'Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' denilmeyecek. Doğru mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Evet, denilmeyecek. Anayasanın 66'ncı maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede 'Türk anne-babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."
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