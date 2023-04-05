Kılıçdaroğlu kendi vaatlerini bıraktı AB adına vaat verdi! Muharrem İnce’ye teklif itirafı...

HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" açıklamasını yapmış ve Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoş geldiniz, güle güle" diyerek göndermede bulunmuştu.

MUHARREM İNCE'DEN YALANLAMA

İnce yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.