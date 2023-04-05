Kılıçdaroğlu kendi vaatlerini bıraktı AB adına vaat verdi! Muharrem İnce'ye teklif itirafı...
Türkiye'de seçimlere artık çok az bir süre kalırken yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı AB ülkeleri adına vaat verdi. Her vatandaşın Avrupa'ya ücretsiz olarak gideceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeye de değindi. Görüşme sonrası iki taraf da "ittifak görüşülmedi" açıklamasını yaparken Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılmadı. Ayrıntılara giremem" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt veren İnce ise
Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında garip seçim vaatlerine bir yenisini daha ekledi.
"AB ÜLKELERİNE VİZE KALKACAK"
Kılıçdaroğlu, "Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Hasar tespitlerini yaptık. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.
ISRARINI SÜRDÜRDÜ
Sunucunun Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini sıralaması ardından "(Vizeyi kaldırmak) Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil, dışarıdan planlanabilecek bir şey" düzeltmesi sonrası Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim bizim yapacağımız şey Bizim yapacağımız şey onlar" şeklinde konuştu.
"AVRUPA BİZE AFERİN DİYECEK"
Kılıçdaroğlu'nun bu vaatleri akıllara, Yedili Masa ortağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerini getirdi.
İNCE İLE FARKLI AÇIKLAMALAR
Diğer yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeye ilişkin de değerlendirmede bulundu.
"İTTİFAK GÖRÜŞÜLMEDİ"
İki kanattan da yapılan "ittifak görüşülmedi" açıklamalarını boşa düşüren Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce'ye teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılmadı. Ayrıntılara giremem" diye konuştu.
HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" açıklamasını yapmış ve Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoş geldiniz, güle güle" diyerek göndermede bulunmuştu.
MUHARREM İNCE'DEN YALANLAMA
İnce yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.
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