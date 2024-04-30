AK Parti'de değişim rüzgarı! Kritik MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na "Hamas" tepkisi: Tamamen yanlış

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK toplantısının gerçekleştirildiğini anımsatan Çelik, toplantıda Meclis'te ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Çelik, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in yaptığı sunumda bütün seçimlerde iller, ilçeler düzeyindeki durumun gözden geçirildiğini, değerlendirmeler ve analizlerin yapıldığını söyledi.

Ömer Çelik, 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı dolayısıyla, emeğiyle dünyayı güzelleştiren, alın teriyle rızkının peşinde koşan ve verdiği emekle insanların daha insanca bir hayat yaşamasına katkıda bulunan bütün emekçilere sevgi ve saygılarını sunduğunu anlattı.

Gazze'deki durumun gündemlerinde olduğunu ifade eden Çelik, Uluslararası Adalet Divanı kararlarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen hiç bir gücün Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramadığını, Batılı ülkelerin bir yandan Netanyahu'ya silah vermesi öbür taraftan Gazze'ye insani yardım göndermesi şeklindeki çifte standartlı gündemin onları daha çok cesaretlendirdiğini belirtti. Çelik, bütün bunlara rağmen küresel vicdanın ayakta olduğunu kaydetti.

Dünyanın bütün önemli şehirlerinde son derece soylu ve asil insanların tepkilerini net şekilde ortaya koyduğunu, halkların şimdiye kadar dünya tarihinde görülmemiş bir biçimde Filistin davasından yana tavır koymaya devam ettiğini vurgulayan Çelik, "Son dönemde meydana gelen protestoların neticesi olarak gündeme gelen bir takım eylemlerde görülen şudur ki buna verilen tepkiler kesinlikle Gazze meselesinde insani bir duruşu bastırmaya, insanlığın ve vicdanın sesine tepki vermeye dönük olaraktır. Burada insanların Gazze'den yana, Gazze'deki insanlık durumundan yana ortaya koyduğu tepkileri ve haklı duruşu dünyanın demokratik ve batılı ülkelerinin ters kelepçe dediğimiz bir uygulamayla karşıladığını görüyoruz." diye konuştu.