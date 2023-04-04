AK Parti’de tecrübe ile gençlik enerjisi birleşiyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan listeleri hazırlıyor: Yeni yüzler damga vuracak

AK Parti geçen hafta 81 ilde temayül yoklaması yaptı, aday adaylarıyla yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdi. Bu hafta Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak üst komisyonda kesin aday listeleri şekillenecek ve 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.