AK Parti'de tecrübe ile gençlik enerjisi birleşiyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan listeleri hazırlıyor: Yeni yüzler damga vuracak
Seçime sayılı günler kala AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan seçim beyannamesine son şeklini verirken diğer taraftan da milletvekili aday listelerini hazırlıyor. AK Parti listelerine yeni yüzlerin damgasını vurması, Başkan Erdoğan'ın kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapması, "tecrübe ile gençlik enerjisini" birleştirmesi bekleniyor.
KADIN VE GENÇLER
AK Parti listelerinde kadın- genç adaylar ve yenilenme dikkati çekti. Bu dönem de tecrübeyle gençlik enerjisi birleşecek, kadın ve genç adaylara pozitif ayrımcılık sağlanacak.
21 yıldır kadınların önündeki engelleri kaldıran ve siyasette görünür kılan AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde de kadın aday sayısını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdi.
'DOĞRUYA DOĞRU, DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM'
Uzun süredir çalışmaları süren ve zaman zaman Erdoğan'ın da başkanlık ettiği seçim beyannamesine son şekli bu hafta verilecek. Beyannamede "Doğru adımlarla yola devam" sloganı etrafında "Güçlü ve dirençli Türkiye'" vurgusu yapılacak.
"Türkiye için hemen şimdi" ve "Doğruya doğru" sloganlarını da sıklıkla kullanacak olan AK Parti, deprem sonrası yeniden inşa ve ihya döneminde "Hemen şimdi" sloganıyla sahada olacak.
BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
Depremzedeler ile birlikte 85 milyon insana 'geleceğe birlikte yürüyeceğiz' mesajı verilecek.
Deprem ve afet konu başlığının birinci sırada yer aldığı beyannamede dirençli evler, dirençli toplumlar ve dirençli Türkiye resmi sunulacak. Beyannamede kalkınma yatırımları da ön planda olacak.
23 BAŞLIK
Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında şekillenen seçim beyannamesinde 23 başlıkta, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu vatandaşa anlatılacak.
Beyannamede 5 yıllık hedefler de yer alacak bu hedeflerden en önemlileri 3 yeni nükleer enerji santrali olacak.
SADE TANITIM
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle aday ve beyannamenin tanıtımı sade bir törenle 11 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
"LİDER MASA BAŞINDA DEĞİL İŞ BAŞINDA BELLİ OLUR"
AK Parti, 2023seçimleri için ilk reklam filmini yayımladı. Reklamda, "Türkiye Yüzyılı için durmadık çalıştık.
Hayalleri gerçeğe dönüştürdük 24 yıllık EYT sorununu çözerek 2 milyon 250 bin kişinin hakkını teslim ettik. "Doğruya doğru", "lider masa başında değil iş başında belli olur" ifadelerine yer verildi.
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