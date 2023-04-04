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Tecrübeyle gençlik enerjisi birleşecek! AK Parti milletvekili listelerine yeni yüzler damga vuracak

A Haber
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Giriş: 04.04.2023 11:15
AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan seçim beyannamesine son şeklini verirken diğer taraftan da milletvekili aday listelerine hazırlıyor. AK Parti listelerine yeni yüzlerin damgasını vurması, Erdoğan'ın kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapması, "tecrübe ile gençlik enerjisini" birleştirmesi bekleniyor. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, “Bir yola bir ideale bir davaya bağlılığın bir araya getirdiği bir yapı bu.” ifadelerini kullandı. Kızıltaş, “Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak listede ciddi değişiklikler yaşanması yüksek ihtimal.” dedi.
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