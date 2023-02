Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı! Türkiye genelinde kaç bina hasarlı?

108 BİNADA KURTARMA DEVAM EDİYOR

Murat Kurum arama-kurtarma faaliyetlerinin Gaziantep genelinde 1324 binada başladığını belirterek, şu anda 108 binada devam ettiğini söyledi. Kent genelinde ölü sayısının 2 bin 529'a yükseldiğini belirten Kurum, yaralı sayısını ise 12 bin 468 olarak açıkladı. Depremin 5'inci gününde dakikaların bile önemli olduğunu anlatan Kurum, "Depremin 5'inci günündeyiz ve artık bundan sonraki süreçte dakikalar bile önemli. Cumhurbaşkanımız dün hem kentteki ailelerimize ve depremzedelere moral vermek amacıyla hem de arama-kurtarma faaliyetlerini incelemek üzere geldi. Bu kapsamda çadır kentte afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti. Yaşadığımız afet sebebi ile tüm illerimizde devletimiz milletimiz dünyadan gelen birçok yardım kuruluşu seferberlik şuuru içerisinde. An itibariyle Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz hastanelerde tedavi altındadır. Yaralı kardeşlerimizi gerek bizler gerekse burada ihtiyacı olduğu gördüğümüz tüm ailelerimiz ziyaret ediyoruz. Onlarla ilgili her türlü tedbiri de alıyoruz. Tabi şunu da ifade etmek isterim; bizim milletimiz nasıl tüm acılara ortak olduysa. Vefat eden kardeşlerimizde hepimizin ailesidir. Onların her zaman yanında olacağız. Onların elini hiç bırakmayacağız. Gaziantep'te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri 1324 binada başlamıştı. Arama-kurtarma faaliyetleri çerçevesinde sadece 108 binada arama-kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalardaki faaliyetler tamamlanmış durumda" dedi.