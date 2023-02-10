Depremzedeler için seferber olan Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu
Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 2 büyük depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Göreve koşan ve günlerdir depremzedeleri enkaz altından kurtaran Mehmetçik, Hatay'a lojistik destek üssü kurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gönderilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.
Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde sahra mutfakları kurularak vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı.
Ayrıca bölgelere seyyar tuvalet ve banyo da sevk edildi.
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu.
TSK YARALARI SARMAK İÇİN SAHADA
Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi bahçesine seyyar sahra hastanesi TSK tarafından kuruldu. 34 adet ERAY mutfağı hizmete sunuldu.
Tuvalet, banyo, soğuk iklim çadırı, uyku tulumu ve kumanya deprem bölgelerine sevk edildi.
101 adet hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi. 41 helikopter göreve hazır hale getirildi.
TCG İskenderun Gemisi ile 327 yararlının sevki gerçekleştirildi.
TCG Bayraktar Gemisi'nin intikali sağlandı. TCG Sancaktar 30 sağlık personeli, 12 iş makinası ve sağlık malzemeleri ile intikali tamamlandı.
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