Uzmanlar asrın felaketini yorumladı! Deprem sonrası Türkiye kaydı mı?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremde asrın en büyük felaketi yaşandı. Bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. İki depremin ardından Türkiye 3 metre yerinden oynadı mı? Başka büyük depremler bekleniyor mu? Uzmanlar depremi yorumladı. Kayma iddialarına açıklık getirdi.
Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 Elbistan'da 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremden 10 ilde yaşayan 13 buçuk milyon insan etkilendi.
1939 Erzincan depreminden sonra Türkiye'de görülen en büyük deprem olduğunu vurgulayan uzmanlar 13 buçuk milyon kişiyi etkileyen depremi yorumladı. Peki Türkiye asrın felaketini yaşadı uzmanlar 10 ili vuran 7,7 ve 7,6'lık depremler için ne diyor? Türkiye asrın felaketini yaşadı 2 büyük depremin ardından Türkiye 3 metre yerinden oynadı mı?
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Orada büyük bir yıkıma neden oldu. Acıların, yıkımların, ölümlerin sebebinin 1000 yılı geçen büyük bir stresin 7.7 sonra başka bir yere stres yüklemesiyle 7.6'yı kırarak bu büyük faciayı ortaya çıkarmış oldular." dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Arka arkaya depremlerin olması normal değil. Dünyada var ama Türkiye'de ilk." sözlerini kullandı.
İTÜ Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, "Büyük bir deprem. Yabancılar 7.8 olarak görüyor. 3.5 metre atım bulundu. Bu fay dışında başka bir fay daha kırılmış olabilir." ifadelerini kullandı.
Peki deprem sonrası Türkiye kaydı mı? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve İTÜ Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Cenk Yalıtırak açıkladı.
Prof. Dr. Haluk Özener, "Fayın depremle hareket ettiğini ve atımlar oluşturduğunu 5 metreye kadar atım oluşturuyor. Kaymalar da normal. 99 Depremi sonrası İzmit, Sapanca etrafında 3.5 metrelik atımlar olmuştu. Depremin doğal sonucu..." dedi.
Prof. Dr. Cenk Yalıtırak, "Yılda 24 mm hızla hareket ediyor. Bunun kenarında Kuzey ve Doğu Anadolu fayları var ve bunlarda da tutunuyor. Yani şöyle düşünün siz ileri doğru gitmek istiyorsunuz ama biri sizi tutuyor." şeklinde konuştu.
Peki Türkiye ne tarafa doğru kaydı? Hangi yöne hareket etti? Anadolu'nun Batı'ya yıllardır kaydığını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, fayların kaydığı yönleri anlattı. Öztürk, "Konya tarafındaki blok ya da Adana tarafındaki Güney Batı'ya doğru gitti. Doğu'daki Ermenistan, Azerbaycan tarafına gitti. Ne oldu 5 metrelik bir atım oldu." dedi.
Prof. Dr. Cenk Yaltırak, deprem sonrası kaymayı fotoğraf üzerinden değerlendirdi, "Yol burada hareket etmiş. Sadece hareket burada oldu. Fayın tutunduğu bir zone da 3.5 metre hareket oluyor. Oradan uzaklaştıkça hareket sıfırlanıyor." diye konuştu.
Büyük stresin başka depremlere neden olacağını söyleyen Prof. Dr. Öztürk deprem beklenen yerleri açıkladı. Öztürk, "Erzincan ve Tunceli bölgesi etkilenecek. 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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