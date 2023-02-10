Uzmanlar asrın felaketini yorumladı! Deprem sonrası Türkiye kaydı mı?

Prof. Dr. Cenk Yalıtırak, "Yılda 24 mm hızla hareket ediyor. Bunun kenarında Kuzey ve Doğu Anadolu fayları var ve bunlarda da tutunuyor. Yani şöyle düşünün siz ileri doğru gitmek istiyorsunuz ama biri sizi tutuyor." şeklinde konuştu.