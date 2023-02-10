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THY tüm gücüyle milletin yanında! Deprem bölgesinden tahliyeler devam ediyor

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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THY tüm gücüyle milletin yanında! Deprem bölgesinden tahliyeler devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremKilisDiyarbakırAdana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün 26 bin 699 vatandaşı taşıyacaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremzedelerin tahliyesini gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY) bugün 26 bin 699 vatandaşı taşıyacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26.699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125.957 kişiyi tahliye etmiş olacağız" dedi.

Yaşanan asrın felaketinin ardından THY, "Milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak milletimizin yanındayız." dedi.

THY, afet bölgesinden, "07 - 08 Şubat tarihlerinde 44.716 vatandaşımızı tahliye ettik." ifadelerini kullandı.

THY, "İcra ettiğimiz 18 kargo uçuşuyla 920 ton insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık." dedi.

"Yaralarımız sarılana kadar seferber olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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