Başkan Erdoğan Kabine’yi topladı! Kaç öğretmen atanacak? İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün (6 Mayıs Pazartesi günü) Cumhurbaşkanlığı kabinesini saat 16.30 sıralarında topladı.

Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.