Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor! Fondaş medyadan Akşener ve Kılıçdaroğlu’na flaş çağrı

İŞTE 6'LI MASANIN GÜVENDİĞİ O İSİMLERİN MASAYA YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLERİ:

NEVŞİN MENGÜ: BU SİSTEM VESAYETİ DOĞURUR

Muhalefeti ve 6'lı masayı kısa bir süre öncesine kadar cansiperane savunan gazeteci Nevşin Mengü 6'lı masanın 6 Cumhurbaşkanı formülünü eleştirirken eski günlerdeki inancını da kaybettiğini ifade eden cümleler kullandı. Mengü "Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur" dedi.

6'LI MASANIN PROJESİ KAFA KARIŞTIRIYOR

Mengü "Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor" şeklinde konuştu.

BİRKAÇ AY ÖNCE ADETA OY TOPLUYORLARDI!

Aynı Mengü Nisan ayında attığı tweetlerde ise 6'lı masaya olan güvenini coşkuyla dile getirirken adeta bir neferi gibi çalışarak referans da oluyordu. Mengü'nün 27 Nisan günü attığı tweette şunlar yazıyordu "6'lı masa ittifakı bugün gündeme gelince Sayın Muharrem Erkek ile konuştum. "Masa çok yoğun biçimde çalışmaya devam ediyor, daha bugün 3 komisyon: siyasi, teknik ve seçim güvenliği komisyonları toplandı, her başlıkta ayrı çalışılıyor... Dağılmak bir yana, masa her geçen gün güçleniyor, bu masadan tek bir Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Seçim sonrası dönüşüm için de her bir adım baştan belirlenmiş olacak"