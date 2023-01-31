Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor! Fondaş medyadan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı
Millet İttifakı'nın öncülüğünde kurulan 6'lı masada Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi krizi yaşanıyor. Masanın oy potansiyeli yüksek olan tarafları İYİ Parti ve CHP, ittifaka dahil ettikleri Karamollaoğlu, Babaacan ve Davutoğlu'nun baskısı altında. Bilindiği üzere 6'lı masa göreve getirecekleri "kukla" cumhurbaşkanını eşit seviyede yöneteceklerini ifade etti. Siyasi anlamda hiçbir karşılığı olmayan bu sistem, seçime sayılı günler kala muhalif medyayı da çileden çıkardı. Fondaş medyanın önde gelen kanalı TELE 1'de Emre Kongar ve Merdan Yanardağ, 6'lı masanın getirmeye çalıştıkları sistemi yerden yere vurdu. İşte Türkiye'de herkesin aynı fikri paylaştığı ama masa etrafında toplanan muhalif genel başkanların görmek istemediği o gerçek...
Millet İttifakı'nın asıl üyeleri CHP ve İYİ Parti, 6'lı masa adı altında muhalif parti genel başkanlarını da katarak oluşturdukları yapı üzerinden inşa etmek istedikleri siyasi mühendislik enkazı altında kaldı. Oy potansiyeli yüzde 5'i bile bulmayan partilerin baskısı altında ülkeyi yönetmeye talip olan Akşener ve Kılılçdaroğlu'nun gördüğü rüya, kendi tabanlarında bile karşılık bulmadı. Muhalif medya CHP ve İP'i, sağcı görünen DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin baskısı altında kaldıkları için yerden yere vurdu.
AKŞENER VE KILÇDAROĞLU'NUN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ GERÇEK
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, katıldıkları televizyon programlarında oy oranlarının toplamına bakmaksızın seçecekleri cumhurbaşkanını eşit hak ve yetki ile yöneteceklerini ifade etmişlerdi. Davutoğlu iddiasını daha da öteye götürerek olası bir anlaşmazlık durumunda ülkeyi yeniden seçime götüreceklerini ifade edip rest çekmişti. Kamuoyu, oy oranı CHP ve İYİ Parti'nin yanına bile yaklaşmadığı halde ülkeyi yönetmek için eşit hak ve yetki isteyen bu sistemin Türkiye'yi "uçuruma" götüreceğinden şüphe etmiyor. Bu görüş artık muhalif medyanın dahi TV ve gazetelerinde her gün işlediği bir gündem haline geldi.
TELE 1'DE 6'LI MASA SAÇMALIĞINA SERT TEPKİ: EŞİT HAK VE YETKİ İSTİYOR
Fondaş medyanın önde gelen organlarından olan TELE 1'de muhalifliğiyle bilinen Merdan Yanardağ ve Emre Kongar, 6'lı masanın görmek istemediği gerçekleri dikkat çeken ifadelerle dile getirdi. Emre Kongar 6'lı masayı "vesayeti" altına aldığı Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Oy oranı yok denecek kadar az olan bu siyasi parti genel başkanları için Kongar "Hayır toplamı yüzde 5 etmiyor. Müsade ederseniz şunu söylicem. Değerli izleyiciler toplamları yüzde 5 bile etmiyor dediği sevgili Yanardağ'ın parti genel başkanları, bütün bu Millet İttifakı'nı kuran, götüren ve oy potansiyeli yüzde 30'lara gelen partiyle ve onun politikalarıyla eşit hak ve eşit yetki istiyor ya olabilir mi böyle bir şey?
Merdan Yanardağ: Bu doğru değil.
Emre Kongar: Bu Millet İttifakı'nın içindeki en yumuşak karın.
İŞTE 6'LI MASANIN GÜVENDİĞİ O İSİMLERİN MASAYA YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLERİ:
NEVŞİN MENGÜ: BU SİSTEM VESAYETİ DOĞURUR
Muhalefeti ve 6'lı masayı kısa bir süre öncesine kadar cansiperane savunan gazeteci Nevşin Mengü 6'lı masanın 6 Cumhurbaşkanı formülünü eleştirirken eski günlerdeki inancını da kaybettiğini ifade eden cümleler kullandı. Mengü "Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur" dedi.
6'LI MASANIN PROJESİ KAFA KARIŞTIRIYOR
Mengü "Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor" şeklinde konuştu.
BİRKAÇ AY ÖNCE ADETA OY TOPLUYORLARDI!
Aynı Mengü Nisan ayında attığı tweetlerde ise 6'lı masaya olan güvenini coşkuyla dile getirirken adeta bir neferi gibi çalışarak referans da oluyordu. Mengü'nün 27 Nisan günü attığı tweette şunlar yazıyordu "6'lı masa ittifakı bugün gündeme gelince Sayın Muharrem Erkek ile konuştum. "Masa çok yoğun biçimde çalışmaya devam ediyor, daha bugün 3 komisyon: siyasi, teknik ve seçim güvenliği komisyonları toplandı, her başlıkta ayrı çalışılıyor... Dağılmak bir yana, masa her geçen gün güçleniyor, bu masadan tek bir Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Seçim sonrası dönüşüm için de her bir adım baştan belirlenmiş olacak"
YARKADAŞ: 6'LI MASAYA EN ÇOK 6'LI MASA ZARAR VERİYOR!
CHP'den milletvekilliği de yapan gazeteci Barış Yarkadaş da ülkeyi 6 kişi yönetmekten söz eden Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini eleştirirken 6'lı masadaki diğer liderlere oyu az olanlara haddini bildirme mesajı verdi. "Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!" diyen Yarkadaş "bu saçmalığa ve "Zihni Sinir projelere" hepimizi ikna etmeye çalışıyor. Altılı Masa'ya en çok Altılı Masa'nın aktörleri zarar veriyor" dedi.
İSMAİL SAYMAZ'DAN AĞIR İTHAM: 7 KOCALI HÜRMÜZ HÜKÜMETİ!
6'lı masanın iktidara gelmesi halinde yetkisiz bir Cumhurbaşkanı profili istemesini eleştiren bir diğer isim de masa için bir dönemin yılmaz savunucusu İsmail Saymaz oldu. Saymaz 6'lı masanın kurmak istediği yapıyı "7 Kocalı Hürmüz" hükümetine benzetti. Saymaz "6'lı masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir.Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir" dedi.
ERSAN ŞEN: 6'LI MASA MİLLETE UMUT OLAMIYOR! AMERİKA'DA DOLAŞARAK BU MİLLETİN SORUNLARINA DERMAN OLAMAZSIN
Ersan Şen de 6'lı masayı son dönemde sert dille eleştiren isimlerden oldu. Şen Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini de hedefe koyduğu açıklamalarında şunları söyledi "Günün sonunda sokağa, gençlere, emeklilere umut olamıyorlar. Milletin derdi parlamenter sistem falan değil. Gençler diyor ki "benimle dertlen kardeşim" diyor. Gel sokağa benimle birlikte bunu duy, hisset diyor. Türkiye'nin geleceğini planlıyorum diyorsunuz. Türkiye'nin bundan haberi yok! Sokağa heyecan getirecek, milletin derdine derman olacak bir şey bulamıyorsunuz. 4 gün Amerika'ya gittin de neyi keşfettin? Ne getirdin Amerika'dan. Oralarda dolaşarak bu ülkenin sorunlarına derman olamazsın. Düne kadar tefeci dediklerinden para getireceğim diyorsun"
YILMAZ ÖZDİL DE DALGA GEÇTİ!
Muhalefetin en güvendiği isimlerden olan Yılmaz Özdil de artık 6'lı masadan ümidini kesenlerden. Özdil konuya ilişkin kaleme aldığı makalesinin bir bölümünü şu şekilde bir (kurgu haber ile) hicvetti:
Temmuz 2023: Altılı masa, Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 15'inci kez bir araya geldi, beş lider Gültekin Uysal tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."
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