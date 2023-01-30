6'lı masanın mutabakat metni Gültekin Uysal'ı uyuttu! 'Uyuya uyuya Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'
Daha önce 11 kez bir araya gelen ve saatler süren toplantı sonrası aday bile belirleyemeyen 6’lı masa hükümet programında mutabakat sağladı. Millet İttifakı'nın ülkeyi nasıl yöneteceğine dair "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" açıklanırken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yardımcısının konuşma yaptığı esnada uyuması kameralara yansıdı. Uysal'ın bu hareketine vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.
6'lı masa Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurmak için bir araya geldi.
Programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salonda takip etti.
Partilerin temsilcileri kendilerine ayrılan konular için tek tek kürsüye çıkarak Millet İttifakı'nın vaatlerini açıkladı.
YARDIMCISI KONUŞTU GÜLTEKİN UYSAL UYUDU
Millet İttifakı'nın ülkeyi nasıl yöneteceğiyle ilgili yapılan toplantıda 2 binden fazla maddenin yer aldığı metnin açıklanması uzun sürerken, bazı yetkililerin hitap şekli liderlere zor anlar yaşattı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp'in konuşma yaptığı sırada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın uyuya kalması kameralara yansıdı.
Uysal'ın uyuya kalması sosyal medyada vatandaşlardan tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:
- Altılı Masa'nın Ortak Mutabakat Metni açıklanırken Gültekin Uysal'ın heyecanlı dinleyişi kameralara yansıdı. Uyuya uyuya Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.
- Şimdi anladım G. Uysal ne işe yarıyor. Sönük moderatör tespit edici. Uyku hali, sönüklüğün zirvesine işaret ediyor.
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