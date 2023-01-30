6'lı masada yol haritası! Mutabakat metninde ne var? 13 Şubatta aday açıklanacak mı? A Haber'de çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi Kemal’in K’si
Muhalefetin ortak mutabakat metni bugün açıklanacak. Peki mutabakat metninde ne var? 6'lı masanın adayı kim olacak? Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kim, neden karşı?
"Yeter söz milletin" polemiğinin perde arkası ne? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 30.01.2023
10:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
10:37
6'lı masa aday öncesi yol haritasını bugün açıklıyor. 6'lı masanın ortak mutabakat metni 9 ana başlıktan oluşuyor. 6'lı masa metninde yeni bakanlıkların kurulması planlanıyor.
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6'lı masanın adayı kim olacak? 13 Şubatta aday açıklanacak mı? Masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kim, neden karşı?
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
NASIL BİR METİN?
Saat 10.30'de o toplantıya ben de gideceğim davetliyim izleyeceğim. An itibariyle bildiğimiz husus şu
9 ana başlıkta 73 alt başlıkta 2.300 vaat. Bu nasıl bir metin? İsmi üzerinde ortak mutabakat metni. Aslında bu ifade bile 6'lı masadaki güçlüğü bence ortaya koyuyor. Neden? Mutabakat dediğiniz zaten bir ortaklaşmadır. Bunsa sadece mutabakat metni denilememesi 6 partinin çok ince dengeler üzerinde birbirini koruyup kolladığını gösteriyor.
O yönüyle bakıldığında ekonomiyle ilgili olanlar siyasetin özellikle parlamenter sisteme dayalı yeniden inşasına dair vaatler. Gelir dağılımı, çevre, kadın, gençler, çocuk aslında bildiğimiz temel başlıklar. Bu kadar çok vaadin alt alta sıralanmış olması da 6 partinin 6 ayrı çıkar ve beklentisini karşılamak için her birini tatmin etmek üzere alt alta maddelerin dizilmiş olmasından da kaynaklanan güçlüğü de gösteriyor. 6 partinin belirlenmiş isimleri genellikle genel başkan yardımcıları kendilerine ayrılan bölümleri genel başkanlarının huzurunda okuyorlar. Daha sonra genel başkanlar ya kamuoyu önünde bir imza atıyorlar ya da birlikte bir fotoğraf vermeyi tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden yaklaşık bir yıldır devam eden bir süreç.
Bu sürecin içinde 6 partiyi bir araya getiren gerekçelerin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıyı güçlendirilmiş parlamenter sistemi merkezine aldığını öne sürdükleri anayasa metnini yerinde izleme fırsatı bulmuştuk. Şimdi de bu ortak mutabakat metnini dinleyeceğiz. Burada kritik nokta 13 Şubat ve sonrası ve ondan sonra açıklanacak hükümet programı diye tabir edilen metin. Orada partilerin nasıl bir strateji izlediği hangi isim ya da isimler üzerinde müzakere yapılacağına ilişkin bazı ipuçları da var.