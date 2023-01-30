6’lı masada yol haritası! Mutabakat metninde ne var? 13 Şubatta aday açıklanacak mı? A Haber’de çarpıcı açıklama: İsmini söylemeyeyim ama ilk harfi Kemal’in K’si

O yönüyle bakıldığında ekonomiyle ilgili olanlar siyasetin özellikle parlamenter sisteme dayalı yeniden inşasına dair vaatler. Gelir dağılımı, çevre, kadın, gençler, çocuk aslında bildiğimiz temel başlıklar. Bu kadar çok vaadin alt alta sıralanmış olması da 6 partinin 6 ayrı çıkar ve beklentisini karşılamak için her birini tatmin etmek üzere alt alta maddelerin dizilmiş olmasından da kaynaklanan güçlüğü de gösteriyor. 6 partinin belirlenmiş isimleri genellikle genel başkan yardımcıları kendilerine ayrılan bölümleri genel başkanlarının huzurunda okuyorlar. Daha sonra genel başkanlar ya kamuoyu önünde bir imza atıyorlar ya da birlikte bir fotoğraf vermeyi tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden yaklaşık bir yıldır devam eden bir süreç.