FETÖ'nün din bozguncusu Celal Fındık Berlin'de görüntülendi! Hedeflerinde diyanet camileri var

FETÖ’nün İslam dinini tahrif etmeyi amaçlayan, sözde üç dinli House of One adlı ihanet projesinin beyni Celal Fındık, Almanya Berlin’de saklanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde Gri Kategori'de bulunan Fındık, FETÖ'nün Almanya'daki sorumlusu Ercan Karakoyun'un yakın çalışma ekibinde yer alırken, örgütün Almanya'daki üniversite yapılanması sorumluluğunu üstlenen bir firari terörist.

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