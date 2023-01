Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber’de ’Sarıkamış’ mesajı: Emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız

YENİ BİR ROTA OLUŞTURULUYOR

Bu yıl gençlerimizle Ankara'dan Doğu Ekspresi ile yola çıktık. Onların talepleriyle dolu dolu bir program yapalım dedik. Şampiyon, milli sporcularımızı aldık, sanatçılarımızı aldık. Ankara'dan başladık, Yozgat, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum... Gençlerimizin halkımızın her zamanki gibi sıcaklığı. Dün gece biliyorsunuz en son Sivas'ta o soğuğa rağmen o heyecan... Her birinin ayrı bir yeri var gönlümüzde. Trendeki 100'lerce gencimizle unutamayacağımız bir seyahati gerçekleştirmiş olduk. Biraz sonra biliyorsunuz tanıtım programımız olacak. Yarın da binlerce gencimizle her yılki güzergahımda yürüyeceğiz. Bugün farklı bir şey yaptık, Soğanlı Dağlarından Sarıkamış'a bir yürüyüş yaptık, yeni bir grupla. Başlangıç amacıyla gerçekleştirdik. 11 kilometrelik bir yol. Hala o gün kazılan mevziler aynı şekilde duruyor. O zorlu şartlarda, kar durumu baktığımızda yeterli değil ama bunca giysiye rağmen o soğukları hissettik. Ecdadımızın o günkü kış şartlarında, o günkü imkansızlıklarla nasıl bir mücadele koyduğunu hissetmekti. Bu güzergahı da değerlendirmeyi planlıyoruz.