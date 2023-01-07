Bakan Kasapoğlu'ndan A Haber'de 'Sarıkamış' mesajı: Emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı için gittiği Kars'ta A Haber'e açıklamalarda bulundu. Yüzlerce genç ile 27 saat süren bir yolculuk sonrası Sarıkamış'a ulaştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak Çanakkale'deyiz, Malazgirt'teyiz, Dumlupınar'dayız, Zafertepe'deyiz, İnebolu'dayız... Bu ülkenin, kutlu vatanın var oluşundaki süreçlerin yaşandığı tüm noktalarda gençlerimi eğitmekteyiz. Şuurun güzel olması adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla da gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi. Bu yılki törenlerin önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "108 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu mücadele neticesinde aldığımız emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız. O yüzden Türkiye Yüzyılı çok önemli. Son 20 yıldaki kazançların hepsi bizim için temel hükmünde." ifadelerini kullandı.
"BU YIL DİĞERLERİNDEN FARKLI OLACAK"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı için gittiği Kars'ta A Haber'e açıklamalarda bulundu. Yüzlerce genç ile 27 saat süren bir yolculuk sonraya ulaştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak Çanakkale'deyiz, Malazgirt'teyiz, Dumlupınar'dayız, Zafertepe'deyiz, İnebolu'dayız... Bu ülkenin, kutlu vatanın var oluşundaki süreçlerin yaşandığı tüm noktalarda gençlerimi eğitmekteyiz. Şuurun güzel olması adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla da gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Bu yılki törenlerin önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "108 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu mücadele neticesinde aldığımız emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız. O yüzden Türkiye Yüzyılı çok önemli. Son 20 yıldaki kazançların hepsi bizim için temel hükmünde." ifadelerini kullandı.
"BU RUHU YARINLARA DAHA GÜÇLÜ TAŞIMAK İSTİYORUZ"
Bakan Kasapoğlu'nun anma törenine ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamalar şöyle:
"Aslolan zaten o ruhu taşımak, o ruhu yarınlara daha güçlü şekilde taşımak. İşte Sarıkamış'tayız, burada direnişin ruhu var. 108 yıl önce gözlerini kırpmadan, o günün şartlarındaki zorluklarla mücadele ruhu var. Direniş destanı yazan bir ecdat var burada. Onları minnetle, rahmetle yad etmeye geldik. Burada birlik ruhu var. Dört bir taraftan gelip düşmana karşı şehadete yürüyen, kardeşçe mücadele eden birlik ruhu var. Burada bir fedakarlık ruhu var, özveri var. Gözünü kırpmadan, arkasına bile bakmadan hesap yapmadan sadece bu toprakları vatan yapan bir ecdat var. Bizim bütün bunları, daha aydınlık yarınlar için diri tutmamız lazım.
"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU: "EMANETİ DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"
Her yıl buradayız, bu yıl cumhuriyetimizin 100. yılı ve biz Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz. Son 20 yıllık süreçte her bir aşamayı, sağlıktan spora, spordan gençliğe eğitime nice devrimler gerçekleştirdik. Allah'ın emaneti, 108 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu mücadele neticesinde aldığımız emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız. O yüzden Türkiye Yüzyılı çok önemli. Son 20 yıldaki kazançların hepsi bizim için temel hükmünde.
YENİ BİR ROTA OLUŞTURULUYOR
Bu yıl gençlerimizle Ankara'dan Doğu Ekspresi ile yola çıktık. Onların talepleriyle dolu dolu bir program yapalım dedik. Şampiyon, milli sporcularımızı aldık, sanatçılarımızı aldık. Ankara'dan başladık, Yozgat, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum... Gençlerimizin halkımızın her zamanki gibi sıcaklığı. Dün gece biliyorsunuz en son Sivas'ta o soğuğa rağmen o heyecan... Her birinin ayrı bir yeri var gönlümüzde. Trendeki 100'lerce gencimizle unutamayacağımız bir seyahati gerçekleştirmiş olduk. Biraz sonra biliyorsunuz tanıtım programımız olacak. Yarın da binlerce gencimizle her yılki güzergahımda yürüyeceğiz. Bugün farklı bir şey yaptık, Soğanlı Dağlarından Sarıkamış'a bir yürüyüş yaptık, yeni bir grupla. Başlangıç amacıyla gerçekleştirdik. 11 kilometrelik bir yol. Hala o gün kazılan mevziler aynı şekilde duruyor. O zorlu şartlarda, kar durumu baktığımızda yeterli değil ama bunca giysiye rağmen o soğukları hissettik. Ecdadımızın o günkü kış şartlarında, o günkü imkansızlıklarla nasıl bir mücadele koyduğunu hissetmekti. Bu güzergahı da değerlendirmeyi planlıyoruz.
"KUTLU VATANIN VAR OLUŞUNDAKİ SÜREÇLERİN YAŞANDIĞI HER YERDEYİZ"
Halkımızın ilgisi, teveccühü ve heyecanı apayrıydı. Sarıkamış ve Kars bu çalışmaya her yıl ev sahipliği yapıyor. Genciyle yaşlısıyla ufak çocuklarla şenlik havasındaki karşılaması bizde uyandırdığı heyecan çok ayrı. Bakanlık olarak Çanakkale'deyiz, Malazgirt'teyiz, Dumlupınar'dayız, Zafertepe'deyiz, İnebolu'dayız... Bu ülkenin, kutlu vatanın var oluşundaki süreçlerin yaşandığı tüm noktalarda gençlerimi eğitmekteyiz. Şuurun güzel olması adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla da gerçekleştirmeye devam edeceğiz."
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