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Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü! Şehitler anısına meşaleli yürüyüş

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 08:51
Sarıkamış şehitleri, binlerce kişinin ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle düzenlediği yürüyüşle anıldı. Anma töreninde hem gurur, hem de duygu dolu anlar yaşandı.
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Şehitler anısına meşaleli yürüyüş
Şehitler anısına meşaleli yürüyüş
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