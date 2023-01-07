Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü! Şehitler anısına meşaleli yürüyüş

Sarıkamış şehitleri, binlerce kişinin ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle düzenlediği yürüyüşle anıldı. Anma töreninde hem gurur, hem de duygu dolu anlar yaşandı.

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