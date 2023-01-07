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Bakan Kasapoğlu'ndan A Haber'de 'Sarıkamış' mesajı: Emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2023 18:24
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı için gittiği Kars'ta A Haber'e açıklamalarda bulundu. Yüzlerce genç ile 27 saat süren bir yolculuk sonraya ulaştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak Çanakkale'deyiz, Malazgirt'teyiz, Dumlupınar'dayız, Zafertepe'deyiz, İnebolu'dayız... Bu ülkenin, kutlu vatanın var oluşundaki süreçlerin yaşandığı tüm noktalarda gençlerimi eğitmekteyiz. Şuurun güzel olması adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla da gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi. Bu yılki törenlerin önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "108 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu mücadele neticesinde aldığımız emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız. O yüzden Türkiye Yüzyılı çok önemli. Son 20 yıldaki kazançların hepsi bizim için temel hükmünde." ifadelerini kullandı..
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