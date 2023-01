Mehmet Tevfik Göksu'dan A Haber'de İmamoğlu'na "engelleniyoruz" göndermesi! Rakamlarla yanıt verip "yalan söylüyor" dedi

İSTANBUL DÜNYADA TRAFİK KONUSUNDA BİRİNCİ SIRADA

İmamoğlu iki yılda AK Parti'li İBB 30 bin kişiyi işe aldılar dedi. Bu yalanı söyledi. 2017-2018'de dünya genelinde İstanbul trafiği 7.sıradayken şu an birinci sırada.

AVRUPA'NIN EN GENÇ FİLOSUNU VERDİK

Biz paralar nereye arcandı diyoruz yanıt alamıyoruz. Avrupa'nın en genç filosunu teslim ettik biz. Otobüslerin düzgün bakımları yapılmıyor. Her yıl ortalama 284 tane otobüs aldık. Onlar her yıl ortalama 40 tane almışlar. Reklama ayırdığı parayla her gün bir otobüs alabilirdi.

İMAMOĞLU HDP'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklamasının ardından soru cevap bölümünde kendisine yöneltilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de öyle kazanacağız' sözleri hatırlatıldı. HDP'li Buldan'ın sözlerinin gizli ittifak olarak yorumlandığının aktarılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "HDP'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.