Mehmet Tevfik Göksu'dan A Haber'de İmamoğlu'na "engelleniyoruz" göndermesi! Rakamlarla yanıt verip "yalan söylüyor" dedi
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme özel soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun kendine göre bir kariyer planı yaptığını söyleyen Göksu, İBB Başkanı'nın bu konuda belediyeyi kullandığını belirtti. "İstanbullu proje beklerken gidip musluk taktılar" diyen Göksu, İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" yalanını da rakamlarla çürüttü. İBB'de çalışan terör iltisaklı kişilere de değinen Göksu belediyelerde işe alım sürecinin nasıl olduğunu da paylaştı. İşte detaylar...
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme özel soruları yanıtlıyor.
İMAMOĞLU KENDİNE KARİYER PLANI YAPMIŞ İBB'Yİ KULLANIYOR
İstanbul dünyanın geleceğini konuşacağımıza acayip şeyler konuşmak durumunda kalıyoruz. 2019 yerel seçimleriyle İstanbul'da yeni süreç başladı. İstanbul'u konuşmak yerine bir aktör kendisine başka polemik alanları oluşturararak kendisini konuşturuyor. Kendisine bir kariyer planı yapmış ve İBB'yi de burada kullanıyor.
İBB BAŞKANI FIRSATÇILIK YAPIYOR
Dijital ekranları açtığında kendisini görmeyi planlıyor. Ama bunu yaparken İstanbul'un geleceğini karartıyor. İçişleri Bakanımız "CHP'li bazı belediyelerde terörle iltisaklı kişiler çalıştırıyor" dedi. Bu konuya ilişkin soruşturmalar yapıldı. Bu süreçten sonra yargı karar verecek. Buradan başka bir fırsatçılığa doğru gidiliyor.
İSTANBUL'DA PROJELER TARTIŞILAMIYOR
İstanbul projeleriyle tartışılamıyor. Ortaya bir vizyon konulamıyor. Hangi projeyi kendisi yaptı da açtı? Hepsi AK Parti tarafından başlatılan projelerdi. Bu şehirde bir hikaye yazamayanlar mağduriyet üzerinden siyaset devşiriyor.
İLK DEFA 39 İLÇE BELEDİYESİNDEN BAŞARISIZ
İlk defa İBB 39 ilçeden daha az başarıya sahip. Bu yeni bir araştırma. İlk defa İBB'nin ilçe belediyelerinin altında kaldığını görüyoruz.
50 BİN KİŞİYİ İŞE ALDI AMA...
Bugün terör örgütüyle iltisaklı kişilerle ilgili bir açıklama yaptı. Tamamı yalan. 50 bin kişiyi işe aldılar. Bugün İstanbulluların otobüsleri yanıyorsa, yürüyen merdivenleri çalışmıyorsa İBB Başkanı'nın partizanlığı yüzünden. İBB Başkanının kamu vicdanı olmalı. Bir şey söyleyecekseniz doğrular üzerinden söyleyin yalanlar üzerinden değil.
PROJE BEKLERKEN MUSLUK TAKTILAR
İstanbul bir günde 1250 aracın trafiğe çıktığı bir şehir. Bunlar 2022 rakamları. Çok ciddi bir işiniz var. Artık dünya genelinde şehirler yarışacak ülkeler değil. İstanbul'u diğer küresel şehirlerle yarışacak hangi projeyi yaptınız? Siz genel başkanınızla musluk taktınız ya.
BELEDİYELERDE İŞE ALIM NASIL YAPILIYOR?
Belediyede birisi işe alınırken diyelim ki iyi performans veren birisi ve biz onu sözleşmeli yapmak istiyoruz. Biz güvenlik soruşturması için talepte bulunmuşuz ve bize zarf içinde o kişilerin bilgisi gelir. Devletin ilgili birimlerine bu kişileri soruyoruz. Burada İBB Başkanı diyor ki "Adli sicil kaydını istedik" diyor ama manipülasyon yapıyor. Adli sicil kaydı kesinleşmiş mahkeme kararlarını içerir. Gözaltılarını içermez. İstanbullulara yanlış bilgiler veriyor. İBB 115 milyar bütçesi olan bir reklam ajansıdır. Çıksın İBB Başkanı böyle değil desin.
ENGELLENİYORUM DİYOR AMA HANGİ PROJEYE HAYIR DEDİK?
İBB Başkanı engelleniyorum diyor ama bugüne kadar getirdiği hangi projeye hayır dedik? Proje getirmediği için olabilir. Engelleniyoruz lafını duyarsanız bilin ki yalan söylüyorlar. Hiçbir projeleri olmadığı için engelleniyoruz söylemine sarılıyor.
BÜTÇENİN SADECE YÜZDE 9'U
İBB'nin 2020 yılı toplam geliri 19.768 milyar TL iken bu paranın 17.9 milyar lirası AK Parti hükümetinden geliyor. İBB'nin ürettiği bütçe sadece 1.8 milyar TL.
İBB Meclisi'ne gelen 51 borçlanma teklifinin 50 tanesine evet dedik biz. Bir tanesini reddettik o da reklam konusunda borçlanmaydı.
ARSA SATIŞLARINDA ENGELLEME YALANI
2.219.072 metrekare arsa satışı için onay istediler biz 1.964.934 metrekare için onay verdik. Bu yüzde olarak yüzde 89'u buluyor. Nasıl engelleme bu?
İSTANBUL DÜNYADA TRAFİK KONUSUNDA BİRİNCİ SIRADA
İmamoğlu iki yılda AK Parti'li İBB 30 bin kişiyi işe aldılar dedi. Bu yalanı söyledi. 2017-2018'de dünya genelinde İstanbul trafiği 7.sıradayken şu an birinci sırada.
AVRUPA'NIN EN GENÇ FİLOSUNU VERDİK
Biz paralar nereye arcandı diyoruz yanıt alamıyoruz. Avrupa'nın en genç filosunu teslim ettik biz. Otobüslerin düzgün bakımları yapılmıyor. Her yıl ortalama 284 tane otobüs aldık. Onlar her yıl ortalama 40 tane almışlar. Reklama ayırdığı parayla her gün bir otobüs alabilirdi.
İMAMOĞLU HDP'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklamasının ardından soru cevap bölümünde kendisine yöneltilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de öyle kazanacağız' sözleri hatırlatıldı. HDP'li Buldan'ın sözlerinin gizli ittifak olarak yorumlandığının aktarılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "HDP'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
SORUYU GEÇİŞTİRDİ
İmamoğlu, terör örgütü PKK/YPG ile iltisaklı olduğu tespit edilen personellerin neden işten çıkarılmadığına dair soruyu geçiştirdi.
İBB'deki programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'gelen bir soru karşısında oldukça zorlandı. İmamoğlu'na, terörle iltisaklı olduğu tespit edilen itfaiye eri Muharrem Kılıç'ın neden işten çıkarılmadığı soruldu. İmamoğlu bu soruya hazırlıksız yakalandı. İBB Başkanı, "Öncelikle ben cevabımı daha önce verdim. Görevine devam edecek dedim. Artık ben bu sorunun muhatabı değilim. Sayın Bakan'a gidin sorun." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a Ocak ayında kar bekleniyor mu? MGM'DEN KAR AÇIKLAMASI!
- Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Şeyh Edebali'nin türbesi nerede?
- Arka Sokaklar bu hafta var mı? 2023 Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Kısmetse Olur 22.BÖLÜM ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
- 2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?
- Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!
- ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...
- Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? Liderlik yarışı...
- AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!
- Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?
- ARABULUCULUK SINAV SONUÇ EKRANI! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?