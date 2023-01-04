Mehmet Tevfik Göksu'dan A Haber'de İmamoğlu'na "engelleniyoruz" göndermesi! Rakamlarla yanıt verip "yalan söylüyor" dedi

İSTANBUL'DA PROJELER TARTIŞILAMIYOR

İstanbul projeleriyle tartışılamıyor. Ortaya bir vizyon konulamıyor. Hangi projeyi kendisi yaptı da açtı? Hepsi AK Parti tarafından başlatılan projelerdi. Bu şehirde bir hikaye yazamayanlar mağduriyet üzerinden siyaset devşiriyor.

İLK DEFA 39 İLÇE BELEDİYESİNDEN BAŞARISIZ

İlk defa İBB 39 ilçeden daha az başarıya sahip. Bu yeni bir araştırma. İlk defa İBB'nin ilçe belediyelerinin altında kaldığını görüyoruz.