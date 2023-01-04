Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse hakim ve savcıları tehdit edemez

Hakimlerin, savcıların vazifelerini hukuka uygun yaptığını belirten Bozdağ, "Süreç işlerken yargıyı, istinafı şimdiden hedefe koyuyor, bunlar kabul edilemez." dedi.

İmamoğlu'nu, hukuku, mahkemeyi, yargıyı tanımaya, saygılı, temiz bir dil kullanmaya davet eden Bozdağ, "Siyaseten kaybettiği irtifayı Adalet Bakanı'yla, İçişleri Bakanı'yla, yargıyla kavga ederek; hükümeti, siyaseti suçlayarak kazanmaya çalışıyor. Benim ona tavsiyem Türkiye'nin yönetimiyle uğraşacağınıza İstanbul'un sorunlarıyla uğraşın." ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kararlar, lehimize, aleyhimize oluşuna göre değil Anayasa, hukuka ve kanuna uygun olmasına göre değerlendirilmeli. Bunun değerlendirmesini mahkeme yapar, istinaf edilir istinaf yapar, temyiz edilir temyiz yapar, temyizin kararı kesindir, usul budur, buna göre gider. Maalesef Türkiye'de siyasi terazide yargı kararları tartılıyor, siyaset terazisini koyuyorlar, kendi tarafındaysa 'Oh ne güzel, hakim çok iyi.', aleyhindeyse 'Hakim çok kötü.' deniliyor. Yargı kararları siyaset terazisinde tartılmaz; yargıçlar, savcılar siyaset terazisinde tartılamaz. Bunların verdiği kararı siyasetçi veya herhangi başka biri de tartışmaz. Hakim ve savcılarımıza tehdit yönetenler onların sahipsiz olduğunu asla düşünmemelidir. Devletimiz, kurumumuz, anayasamız ve yasalarımız, görev yapan hakim ve savcıların daima yanındadır. Kendini bilmez hadsizlere karşı onları koruyacak pek çok mekanizma vardır. Gök kubbeyi nasıl yıkacaklar merak ediyorum. Herkesi hukuka saygıyla davranmaya davet ediyorum."