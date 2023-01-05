05 Ocak 2023, Perşembe
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Mehmet Tevfik Göksu'dan A Haber'de İmamoğlu'na "engelleniyoruz" göndermesi! Rakamlarla yanıt verip "yalan söylüyor" dedi
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme özel soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun kendine göre bir kariyer planı yaptığını söyleyen Göksu, İBB Başkanı'nın bu konuda belediyeyi kullandığını belirtti. "İstanbullu proje beklerken gidip musluk taktılar" diyen Göksu, İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" yalanını da rakamlarla çürüttü. İBB'de çalışan terör iltisaklı kişilere de değinen Göksu belediyelerde işe alım sürecinin nasıl olduğunu da paylaştı. İşte detaylar...