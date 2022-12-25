PKK yandaşları Paris'i ateşe verdi! Akıllara Başkan Erdoğan'ın "Beslediğiniz yılan sizi de sokar" sözleri geldi
Terör örgütü PKK sempatizanlarının Fransa'nın başkenti Paris sokaklarını ateşe vermesi, Başkan Erdoğan'ın Batı ülkelerine yaptığı uyarıları akıllara getirdi. Başkan Erdoğan, PKK'yı destekleyen ülkeleri "Beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" diyerek uyarmıştı. Paris'i yakıp yıkan PKK yandaşları Başkan Erdoğan'ın haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Başkan Erdoğan, özellikle Batı ülkelerini terör örgütü PKK'ya karşı uyarmıştı. Temmuz ayında Finlandiya'daki saldırıların ardından dün de Fransa'da sokaklara inen PKK sempatizanları caddeleri ateşe verdi.
Terör örgütü PKK destekçileri Paris'te bir ırkçı Fransızın 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırısını protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Pkk yanlıları adete kenti yangın yerine çevirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI; "BESLEDİĞİNİZ YILAN BİR GÜN SİZİ DE SOKAR"
Avrupa'da terör örgütü PKK mensuplarının beslendiğini belirten Başkan Erdoğan, bir gün terörün söz konusu Batı ülkelerini de vuracağını da belirtmişti.
Çarpıcı açıklamalarda bulunarak net sözlerle Avrupa ülkelerini terörü desteklememleri konusunda uyaran Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. Türkiye'de patlayan bombaları, televizyon ekranlarından seyretmek size bir şey ifade ediyor olmayabilir. Aynı bombalar sizin şehirlerinizde patlamaya başladığında, bizim ne hissettiğimizi mutlaka anlayacaksınız ama o zaman her şey için çok geç olacak. Kendi ülkenizi hedef aldığında asla tahammül edemeyeceğiniz faaliyetleri, sırf Türkiye'ye yönelik olduğu için desteklemekten vazgeçin. Ülkenizde bir bombalı saldırı olduğunda ve sizin bir milletvekiliniz o intihar eylemcinin taziyesine gittiğinde ona karşı neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Aynı şekilde ülkenizde akademisyen, gazeteci, sivil toplum temsilcisi sıfatı taşıyanlar ülkenizin birliğine, bütünlüğüne yönelik eylem yapan terör örgütüne destek verdiğinde, sizin tavrınızın ne olacağını da gayet iyi kestirebiliriz. Türkiye bugüne kadar benzer bir tehdide maruz kalan veya kalacak olan Batılı ülkelerden çok daha demokrat, çok daha hukuk devleti ilkelerine uygun bir terörle mücadele pratiği ortaya koyuyor." ifadelerine yer vermişti.
31 FRANSIZ POLİS YARALANDI
Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.
Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.
PARİSİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.
Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.
Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi. Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazı ile sınırlı müdahale etmesi dikkati çekti.
FİNLANDİYA'DA DA VATANDAŞLARA SALDIRMIŞLARDI
Finlandiya'da terör örgütü PKK/YPG yandaşları yine sokağa çıktı. Teröre destek verilen eyleme Finlandiyalılar tepki gösterince olaylar çıktı, örgüt yandaşları çevredekilere saldırıp darp etti.
Finlandiya'da PKK/YPG yandaşları yine yürüyüş düzenledi, eyleme tepki gösterenler saldırıya uğradı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları sokağa çıktı, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yürüyüş yaptı.
İşte bu sırada yoldan geçen bazı Finlandiyalılar terör destekçilerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından PKK/YPG yandaşları Finlandiyalılara saldırıp darp etti. Sopalarla darp edilenlerden bazıları yaralandı, polisin müdahalesiyle saldırıya uğrayanlar kalabalığın arasından kurtarıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı.
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