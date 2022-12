PKK yandaşları Paris'i ateşe verdi! Akıllara Başkan Erdoğan'ın "Beslediğiniz yılan sizi de sokar" sözleri geldi

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI; "BESLEDİĞİNİZ YILAN BİR GÜN SİZİ DE SOKAR"

Avrupa'da terör örgütü PKK mensuplarının beslendiğini belirten Başkan Erdoğan, bir gün terörün söz konusu Batı ülkelerini de vuracağını da belirtmişti.

Çarpıcı açıklamalarda bulunarak net sözlerle Avrupa ülkelerini terörü desteklememleri konusunda uyaran Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. Türkiye'de patlayan bombaları, televizyon ekranlarından seyretmek size bir şey ifade ediyor olmayabilir. Aynı bombalar sizin şehirlerinizde patlamaya başladığında, bizim ne hissettiğimizi mutlaka anlayacaksınız ama o zaman her şey için çok geç olacak. Kendi ülkenizi hedef aldığında asla tahammül edemeyeceğiniz faaliyetleri, sırf Türkiye'ye yönelik olduğu için desteklemekten vazgeçin. Ülkenizde bir bombalı saldırı olduğunda ve sizin bir milletvekiliniz o intihar eylemcinin taziyesine gittiğinde ona karşı neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Aynı şekilde ülkenizde akademisyen, gazeteci, sivil toplum temsilcisi sıfatı taşıyanlar ülkenizin birliğine, bütünlüğüne yönelik eylem yapan terör örgütüne destek verdiğinde, sizin tavrınızın ne olacağını da gayet iyi kestirebiliriz. Türkiye bugüne kadar benzer bir tehdide maruz kalan veya kalacak olan Batılı ülkelerden çok daha demokrat, çok daha hukuk devleti ilkelerine uygun bir terörle mücadele pratiği ortaya koyuyor." ifadelerine yer vermişti.

31 FRANSIZ POLİS YARALANDI

Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.