Terör örgütü PKK’lılar Paris'i yaktı yıktı! Fransız vekil Sebastien Delogu’dan vandallara destek

Terör örgütü PKK bu kez destek gördüğü Fransa'da vahşi yüzünü gösterdi. Örgüt sempatizanları Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. PKK taraftarları, polise, kamu malına, özel mülk ve araçlara saldırdı. Havai fişek, maytap, söktükleri kaldırım taşlarını ve çöp konteynerlerini fırlatan saldırganlar, polisin kısıtlı müdahalesiyle karşılaştı. Diğer yandan ülkeyi savaş aşanına çeviren teröristlere Fransa'dan destek geldi. PKK paçavralarının altında yürüyen Fransız vekil Sebastien Delogu, Fransız polisinin Türkiye aleyhinde sloganlar atarak ortalığı savaş alanına çeviren göstericilere müdahalesine tepki gösterdi. Delogu, gösterilerin 'barışçıl bir geçit töreni' olduğunu iddia etti. Diğer yandan Paris'teki silahlı saldırıda 3 kişiyi öldüren zanlı, polis sorgusunda ırkçı olduğunu itiraf etti. İşte Pariste'ki vandallıktan dehşete düşüren görüntüler…