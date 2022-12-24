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Haberler Galeri Terör örgütü PKK’lılar Paris'i yaktı yıktı! Fransız vekil Sebastien Delogu’dan vandallara destek

Terör örgütü PKK’lılar Paris'i yaktı yıktı! Fransız vekil Sebastien Delogu’dan vandallara destek

Terör örgütü PKK bu kez destek gördüğü Fransa'da vahşi yüzünü gösterdi. Örgüt sempatizanları Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. PKK taraftarları, polise, kamu malına, özel mülk ve araçlara saldırdı. Havai fişek, maytap, söktükleri kaldırım taşlarını ve çöp konteynerlerini fırlatan saldırganlar, polisin kısıtlı müdahalesiyle karşılaştı. Diğer yandan ülkeyi savaş aşanına çeviren teröristlere Fransa'dan destek geldi. PKK paçavralarının altında yürüyen Fransız vekil Sebastien Delogu, Fransız polisinin Türkiye aleyhinde sloganlar atarak ortalığı savaş alanına çeviren göstericilere müdahalesine tepki gösterdi. Delogu, gösterilerin 'barışçıl bir geçit töreni' olduğunu iddia etti. Diğer yandan Paris'teki silahlı saldırıda 3 kişiyi öldüren zanlı, polis sorgusunda ırkçı olduğunu itiraf etti. İşte Pariste'ki vandallıktan dehşete düşüren görüntüler…

Giriş Tarihi: 24.12.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 20:11
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Terör örgütü PKK’lılar Paris’i yaktı yıktı! Fransız vekil Sebastien Delogu’dan vandallara destek

Binlerce terör örgütü PKK taraftarı Türkiye saati ile 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

PKK PAÇAVRALARI AÇTILAR

Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.

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Terör örgütü PKK’lılar Paris’i yaktı yıktı! Fransız vekil Sebastien Delogu’dan vandallara destek

POLİSE KALDIRIM TAŞI ATTILAR

Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.

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Terör örgütü PKK’lılar Paris’i yaktı yıktı! Fransız vekil Sebastien Delogu’dan vandallara destek

DURAKLARA SALDIRI

Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti.

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Terör örgütü PKK’lılar Paris’i yaktı yıktı! Fransız vekil Sebastien Delogu’dan vandallara destek

ARAÇLARI TESR ÇEVİRDİLER

Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.

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Terör örgütü PKK’lılar Paris’i yaktı yıktı! Fransız vekil Sebastien Delogu’dan vandallara destek

Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi.