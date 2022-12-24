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PKK ve HDP yine iş başında: Türkiye'ye iftira yarışına girdiler! İşte Paris'teki saldırının perde arkası

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenlerden 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi. İşte Paris'teki saldırının perde arkası...

Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:50
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PKK ve HDP yine iş başında: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! İşte Paris’teki saldırının perde arkası

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan silahlı saldırının ardından sokaklar savaş alanına döndü. Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladılar.

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PKK ve HDP yine iş başında: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! İşte Paris’teki saldırının perde arkası

Fransa'nın başkenti Paris'te PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren Ahmet Kaya Kültür Merkezine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi.

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PKK ve HDP yine iş başında: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! İşte Paris’teki saldırının perde arkası

Saldırı da hayatını kaybeden Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise; PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.

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PKK ve HDP yine iş başında: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! İşte Paris’teki saldırının perde arkası

TÜRKİYE'YE İFTİRA YARIŞINA GİRDİLER

PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladıkları görüldü.

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PKK ve HDP yine iş başında: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! İşte Paris’teki saldırının perde arkası

SALDIRGAN FRANSIZ ÇIKTI

Fransa Paris Başsavcılığı ise; saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırgan olduğu ve geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklandı.