PKK ve HDP yine iş başında: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! İşte Paris’teki saldırının perde arkası

SALDIRGAN FRANSIZ ÇIKTI

Fransa Paris Başsavcılığı ise; saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırgan olduğu ve geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklandı.