24 Aralık 2022, Cumartesi
PKK ve HDP yine iş başında: Türkiye'ye iftira yarışına girdiler! İşte Paris'teki saldırının perde arkası
Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenlerden 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi. İşte Paris'teki saldırının perde arkası...
Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:50
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