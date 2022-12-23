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Son dakika | Paris'te korkunç anlar! Silah sesleri yükseldi! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Son dakika | Paris’te korkunç anlar! Silah sesleri yükseldi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi...Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

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