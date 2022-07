Son dakika: Emine Erdoğan Filistinli sanatçıları ağırladı: Irkçılığın şifası hoşgörüdür

IRKÇILIK KALPLERİMİZE BULAŞIYOR

Dünya toprakları her an, masum insanların döktüğü gözyaşlarıyla ıslanıyor. Tarih savaşla yazılmak zorunda değildir. Barış, hoşgörü ve merhamet de tarih yazabileceğimiz kalemlerdir. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler, bu coğrafyada her daim birlikte yaşadılar, köklü bağlar geliştirdiler ve birlikte yaşamanın sanatına vakıf oldular.