Son dakika: Emine Erdoğan Filistinli sanatçıları ağırladı: Irkçılığın şifası hoşgörüdür

DÜNYA BİR SAVAŞ VE YIKIM YERİ OLMAMALI

Ukrayna Savaşıyla birlikte, zorla yerinden edilen insanların sayısı rekor bir düzey olan 100 milyona ulaştı. Bu insanlar, savaştan, zulümden kaçıyorlar ve gittikleri her yerde yabancı oluyorlar. Birleşmiş Milletler, mülteci sayısının 100 milyona ulaşmasının alarm verici olduğunu söylüyor. Dünya bir savaş ve yıkım yeri olmamalı. Zorla yerinden edilmiş 100 milyon insan, dünya nüfusunun yüzde 1'ini temsil ediyor.

BARIŞI HERKES İÇİN TESİS EDEBİLDİĞİMİZ BİR DÜNYA DİLİYORUM

Sanatın her dalıyla, savaşların beşeriyete verdiği zararı anlatmamız ve yine sanatın eliyle bu zararı tamir etmemiz lazım. Küresel krizlerin üstesinden insani yardımlarla gelmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki bunlar palyatif çözümlerden ileri gitmiyor. Geçici barınma imkânları, sağlık ve gıda destekleri, insanları hayatta tutar, ama bir hayat kurmaz.



Esas olan, savaşların yıktığı yerleri yeniden imar etmek ve savaşa geçit vermeyecek bir zihniyet kalkanı oluşturmaktır. Bu zihniyet ise, ancak barışa, insanın insana emanet olduğuna inanmış vicdanlarla oluşabilir. Hep birlikte, barışı ve huzuru herkes için tesis edebildiğimiz bir dünya diliyorum.