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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımında bulundu. Erdoğan, "Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı." ifadelerine yer verdi.

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