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Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı hakkında paylaşımı! Unutmayacağız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Emine Erdoğan’dan Srebrenitsa soykırımı hakkında paylaşımı! Unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa soykırımı hakkında paylaşım yaparak "Ne Boşnak annelerin acı feryadını ne de babalarının canice hayattan koparılışını izleyen çocukları unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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